Стоимость Moto X4 в Европе – 350 евро

31 июля 2017, 10:15

Сразу несколько авторитетных СМИ назвали ориентировочную стоимость смартфона Moto X4, который пока еще не был представлен официально.

Согласно их данным, 32 ГБ версия грядущей новинки «влетит» покупателю в 350 евро.По слухам, данный терминал получит металлический корпус, сканер отпечатков пальцев, а кроме того, двойную основную камеру – 12+8Мп; фронтальная камера окажется 16Мп. В качестве аппаратной платформы прогнозируется Snapdragon 660 или 630 + 3/4 ГБ ОЗУ и до 64 ГБ ПЗУ. Для последней будет предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD. Емкость аккумулятора – 3000 мАч. Также предусмотрена защита корпуса по стандарту IP68 + поддержка 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС.