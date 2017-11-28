28 ноября 2017, 9:15

В Украине стартуют продажи смартфона Motorola Moto X4 с двойной камерой

Motorola запускает в продажу на украинском рынке смартфон Moto X4. Он доступен в двух цветовых вариантах — Super Black и Sterling Blue. Ориентировочная розничная стоимость — 11 995 грн.

Новый компактный девайс от Motorola продолжает традиции дизайна, заложенные в последних аппаратах компании, но при этом имеет и свои уникальный стиль. Модуль основной камеры остался круглым, но оформлен в стиле циферблата часов, а анодированный алюминиевый каркас корпуса с обоих сторон прикрытый 3D стеклом Corning® Gorilla® Glass не только защищает гаджет от царапин, но и меняет оттенок в зависимости от освещения.

Motorola Moto X4 защищен от воды, пыли и грязи по стандарту IP68. Он оснащен IPS-дисплеем 5,2 дюйма с разрешением Full HD, восьмиядерным процессором Qualcomm® Snapdragon™ 630 с графическим процессором Adreno 508, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Смартфон поддерживает карты MicroSD до 2 ТБ. Емкость аккумулятора — 3000 мАч с поддержкой фирменной технологии быстро зарядки TurboPower.

За высокое качество фото отвечает двойной основной модуль камеры — 12 МП и 8 МП с обновленным программным обеспечением. Это позволяет получить качественные фото в условиях плохого освещения, делать размытие заднего плана и масштабирование с минимальной потерей качества. С помощью новой функции Landmark Detection фотокамера способна распознавать объекты и сканировать визитные карточки. 16 МП фронтальная камера в Moto X4 оборудована собственной светодиодной вспышкой и может снимать панорамные селфи, а также делать анимированные фото с использованием функции Face Filters.

Moto X4 получил систему шумоподавления на основе трех микрофонов, многофункциональный сканер отпечатков пальцев, NFC-модуль, порт USB Type-C, 3,5 мм разъем для наушников и модуль Bluetooth 5.0, позволяющий подключать к смартфону до четырех устройств одновременно. Девайс работает под управлением «чистого» Android 7.1 Nougat с голосовым помощником Google Assistant и видеочатом Google Duo. Вскоре ОС обновится до Android 8.0 Oreo. Кроме того, Moto X4 поддерживает технологию Moto Key, которая дает возможность использовать сканер отпечатков для автоматического входа на сайты.
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