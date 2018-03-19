Motorola начала распространение Android 8.1 Oreo для смартфона Moto X4

19 марта 2018, 13:15

Компания Motorola доработала и начала распространять обновление операционной системы Android 8.1 для своего смартфона Moto X4.

Об этом сообщают пользователи известного социального новостного ресурса Reddit.Номер прошивки - OPW28.46-3.Среди ее особенностей – мартовские обновления безопасности Android. Кроме того, смартфон получил стандартные новшества Android 8.1. Еще есть лаунчер, такой как у Pixel 2 – светлая и темная темы, которые автоматически включаются, в завимости от обоев. Отдельно отмечена и улучшенная производительность.