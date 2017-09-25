В проекте Android One появился свой смартфон Moto X4

Компания Google представила версию смартфона Moto X4 в проекте Android One.
Полное название новинки - Android One moto x4. Аппарат доступен с ценником в $399 и будет реализоваться в беспроводной сети Google Project Fi.
Среди особенностей новинки – стоковый Android, дополненный голосовым помощником Google Assistant и видеочатом Google Duo.
На момент анонса аппарат получил Android 7.1, однако производитель обещает «восьмерку» до конца текущего года.
В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 630 с графикой Adreno 508 и 3ГБ оперативной памяти. Объем встроенной пользовательской – 32 ГБ.
Диагональ дисплея – 5,2 дюйма, а его разрешение Full HD. Отдельно отмечена защита Gorning Gorilla Glass.
Основная камера – двойная (модули 12 и 8 Мп); фронтальная камера – 16 Мп.
Емкость аккумулятора – 3000 мАч. Отмечена также поддержка Turbo Charging.
Корпус защищен по стандарту IP68.