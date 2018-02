Moto X4: обновление до Android 8.0 Oreo доступно в Украине

20 февраля 2018, 9:45

Motorola Mobility начала обновлять Moto X4 до Oreo.

Распространение уже началось в нескольких странах и теперь владельцы Moto X4 в Украине получили уведомление о доступности прошивки со свежей версией Android.

Апдейт получил номер прошивки OPW27.2 и, помимо стандартных новшеств Oreo, включает декабрьское обновление безопасности. В новой операционной системе исправлены ошибки и улучшены стабильность работы смартфона, скорость и точность режима глубины камеры. Объем памяти, используемый системными файлами, сокращен до 2 ГБ.Продажи Moto X4 в Украине стартовали в ноябре 2017 года с Android 7.1 Nougat из коробки.Напомним, ранее Android 8.0 Oreo получил флагманским смартфон Moto Z2 Force. В ближайшее время обновление будет доступно для Moto Z, Moto Z Play, Moto Z2 Play, Moto G5, Moto G5 Plus, Moto G5S, Moto G5S Plus, Moto G4 Plus.