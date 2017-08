Представлены Moto G5S и Moto G5SPlus

1 августа 2017, 13:03

Компания Motorola Mobility продолжает совершенствовать смартфоны серии Moto G.

Представленные 1 августа 2017 года Moto G5S и Moto G5S Plus делают последние технологические тренды премиум-смартфонов доступными для всех. Концепция «больше» при разработке серии Moto G5S прослеживается во всем: начиная от внешнего вида, заканчивая техническими характеристиками новинок. Смартфоны получили полностью металлический корпус, изготовленный из цельного высококачественного алюминия. Благодаря этому они не только хорошо выглядят, но и стали прочнее, чем когда-либо.

Motorola Moto G5S получил 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 128 ГБ через microSD. Он имеет яркий 5,2-дюймовом Full HD дисплей, защищенній сверхпрочным Corning Gorilla Glass 3. Работа смартфона поддерживается восьмиядерным процессором Snapdragon 430 с частотой 1,4 ГГц. Аккумулятор в 3000 мАч имеет достаточную емкость, чтобы обеспечить целый день работы. А технология зарядки TurboPower за 15 минут добавляет ему до 5 часов автономной работы. Moto G5S оснащен 16-мегапиксельной основной камерой с фазовым автофокусом (PDAF), 8-кратным цифровым зумом и светодиодной вспышкой. Качественные селфи днем ​​и ночью обеспечивает широкоугольная фронтальная 5-мегапиксельная камера с LED-вспышкой.Motorola Moto G5S Plus получил еще больше опций, которые до этого были доступны только во флагманских моделях. Например, двойная 13-мегапиксельная основная камера в сочетании со специальным программным обеспечением для улучшения качества фотографий облегчают работу с изображениями. Режим избирательной фокусировки позволяет легко делать профессиональные портреты на смартфоне, используя для фона эффект размытия. Дополнительные автоматические режимы съемки предают фотографиям совершенно новый вид. Для действительно четких групповых селфи Moto G5S Plus оснащен 8-мегапикельной широкоугольной фронтальной камерой со светодиодной вспышкой.Moto G5S Plus получил 5,5-дюймовый Full HD дисплей, защищенный сверхпрочным Corning Gorilla Glass 3. Впечатляющую производительность смартфон демонстрирует благодаря восьмиядерному процессору Qualcomm Snapdragon 625 с частотой 2.0 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 128 ГБ через microSD. Заряд на целый день обеспечивает аккумулятор емкостью 3000 мАч.Moto G5S и Moto G5S Plus работают под управлением «чистой» ОС Android 7.1 Nougat. Под дисплеем каждой модели расположена овальная кнопка Home, в которую встроен дактилоскопический сенсор. С его помощью можно управлять смартфоном или осуществлять безопасные мобильные платежи. Также доступные новейшие Moto-фишки, такие как автоматическое включение ночного режима дисплея, «Быстрый ответ» и доступ к некоторым приложениям на заблокированном экране смартфона.Продажи Moto G5S и Moto G5S Plus в Украине стартуют осенью.