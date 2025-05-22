Розширення "Огляд від ШІ" у Пошуку Google стає доступним в Україні

На Google I/O було оголошено, що розширення “Огляд від ШІ” (AI Overviews) в Google Пошуку стає доступним у понад 200 країнах і територіях та понад 40 мовами, зокрема в Україні.
Це розширення є важливим кроком у прагненні Google зробити пошук простішим для кожного користувача. Протягом останніх 25 років Google Пошук постійно розвивався, щоб відповідати потребам користувачів. Google вдосконалив свої системи для надання найточніших результатів і створив потужну базу знань, яка миттєво надає достовірну інформацію. Тепер, завдяки генеративному штучному інтелекту, Пошук переходить на цілком новий рівень.
Минув рік відтоді, як Google вперше запустив огляди від ШІ в Google Пошуку, щоб спростити формулювання нових типів запитань, пошук інформації та дослідження релевантних сайтів в інтернеті. Ми побачили, що з появою оглядів від ШІ люди частіше користуються Пошуком і більше задоволені результатами. Це створює нові можливості для відкриття нових веб-сайтів та налагодження зв'язків із видавцями, бізнесами та креаторами.
Припустімо, вам потрібні ідеї для планування вечірки чи швидка порада щодо догляду за кімнатними рослинами. Завдяки спеціальній моделі Gemini розширення “Огляд від ШІ” виконає всю складну роботу та надасть вам короткий огляд ключової інформації. Замість того, щоб розбивати питання на кілька пошукових запитів, ви можете поставити складніше запитання з усіма нюансами та уточненнями за один раз. Далі ви зможете перейти за посиланнями, щоб дізнатися більше та дослідити все, що може запропонувати інтернет.
Завдяки цьому розширенню Google робить пошук простішим для ще більшої кількості людей у всьому світі, зокрема в Україні. Ми з нетерпінням чекаємо, як огляди від ШІ допоможуть вам відкрити нові способи пошуку інформації та взаємодії зі світом.
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