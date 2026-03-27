Функція Live у Пошуку стає доступною в Україні

27 марта 2026, 12:45

Google розпочинає розгортання функції Live у Пошуку (Search Live) у всіх країнах та всіма мовами, де доступний режим ШІ (AI Mode), зокрема в Україні.

Завдяки цьому запуску користувачі у понад 200 країнах та територіях зможуть вести інтерактивні діалоги з Пошуком у режимі ШІ, використовуючи голос і камеру.

Це розширення стало можливим завдяки новій аудіо- та голосовій моделі Gemini 3.1 Flash Live, яка забезпечує природнішу та більш інтуїтивну взаємодію. Нова модель є багатомовною за своєю природою, що дозволяє людям у всьому світі спілкуватися з Пошуком зручною для них мовою.Live у Пошуку розроблено для моментів, коли потрібна допомога в режимі реального часу, а звичайного текстового запиту недостатньо. Щоб скористатися функцією Live у Пошуку, достатньо відкрити застосунок Google на Android або iOS і натиснути на значок Live під рядком пошуку. Після цього можна озвучити своє запитання, отримати корисну аудіовідповідь і продовжити розмову уточнювальними питаннями або глибше зануритися в тему за допомогою посилань на вебсторінки.Якщо необхідно запитати про щось, що знаходиться прямо перед очима — наприклад, як повісити нову полицю — можна увімкнути камеру, щоб додати візуальний контекст. У такий спосіб Пошук «бачитиме» те саме, що й камера, і зможе запропонувати влучні поради та посилання на додаткову інформацію в мережі.Скористатися функцією Live у Пошуку можна також під час використання Google Об’єктива (Google Lens) — достатньо натиснути опцію Live у нижній частині екрана, щоб розпочати живий діалог про об’єкти навколишнього світу.Google постійно працює над тим, щоб зробити Пошук ще кориснішим, і з нетерпінням чекає, як користувачі в усьому світі будуть використовувати Live у Пошуку для навчання, досліджень та вирішення повсякденних справ.