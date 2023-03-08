Як розвивався 4G в Україні: статистика Київстар за п’ять років

8 марта 2023, 10:45

На початку березня 2018 року відбувся фінальний тендер на частоти 1800 МГц, які мали ключову роль для розгортання килимового покриття 4G в Україні.

Через п’ять років Київстар підбиває підсумки будівництва мережі швидкісного інтернету та як українці ним користуються зараз, в умовах війни.

Уже наприкінці 2018 року швидкісний інтернет від Київстар був доступний в містах та селах, де проживало 47% населення країни. При цьому 3,1 млн абонентів активно користувалися 4G. У середньому кожен 4G-абонент використовував понад 6 Гб щомісяця.

На початку 2022 року мобільний оператор забезпечував швидкісним інтернетом вже 90% населення країни, а більше 12 млн абонентів Київстар регулярно користувалися саме 4G. У середньому, по 10 Гб інтернет-трафіку щомісяця.

Завдяки великому покриттю та ємності 4G-мережі Київстар, українці в перші місяці російського вторгнення могли оперативно отримувати життєво важливу інформацію онлайн, дивитися актуальні новини, спілкуватися з рідними, дистанційно працювати та навчатися. Наприклад, у березні-квітні минулого року загальні обсяги дата-трафіку в мережі Київстар зросли на понад 10% у порівнянні лютим.

Не зважаючи на те, що російські загарбники завдають руйнувань телеком-мережам України, інженери оперативно відбудовують базові станції і продовжують запускати 4G у нових містечках та селах. З 24 лютого 2022 року спеціалісти Київстар технологічно оновили понад 7000 базових станцій, де встановили обладнання для зв’язку 4G. Крім цього, побудували 700 нових базових станцій з 4G і відновили 600 веж, які були зруйновані ворогом. Також національний регулятор безкоштовно виділив додаткові частоти 2300 МГц. Їх використання дозволило покращити зв’язок у регіонах, які прийняли до себе вимушених переселенців.

Завдяки безпрецедентним зусиллям технічних спеціалістів Київстар у кінці грудня 2022 року 4G-мережа продовжувала працювати в містах і селах, де проживало майже 90% населення України. На той час швидкісним інтернетом регулярно користувалося вже 13 млн абонентів, а використання мобільного інтернету на одного абонента досягло 12 Гб на місяць.

У 2023 році 4G все ще має великі перспективи в Україні, адже швидкісним інтернетом послуговується 80% інтернет-користувачів. При цьому, 95% смартфонів у мережі оператора підтримують цю технологію. Тому Київстар і далі інвестуватиме в її розвиток, зокрема у VoLTE та інші сучасні технічні рішення. А клієнти, які все ще користуються 3G, можуть перейти на новий стандарт, просто і без додаткових витрат змінивши свою стару SIM-картку на нову в будь-якому магазині Київстар.