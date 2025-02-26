У Франції допускають розміщення ядерних винищувачів у Німеччині

26 февраля 2025, 12:15

Про це пише The Telegraph.



Неназваний французький посадовець заявив виданню, що розгортання винищувачів у Німеччині могло би стати посланням Путіну.

Фрідріх Мерц, який, як очікується, стане наступним канцлером Німеччини, закликав Британію і Францію посилити європейську ядерну парасольку, оскільки він прагне незалежності Європи від Америки Дональда Трампа.Минулої п'ятниці Мерц заявив, що Париж і Лондон повинні обговорити, "чи може їхній ядерний захист поширюватися і на нас", а в неділю попередив, що США під керівництвом Трампа зараз "байдужі до долі Європи".