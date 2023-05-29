Youtube відмовиться від формату сторіс

Формат перестане бути доступним з 26 червня, а всі історії, опубліковані на цей час, будуть видалені через 7 днів, йдеться в повідомленні американської корпорації Google, якій належить Youtube.
Натомість Youtube пропонує скористатися форматом коротких вертикальних відео Shorts.
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- Железо | Вчера, 14:15
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- Технологии | Вчера, 13:45
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- Технологии | Вчера, 13:15
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