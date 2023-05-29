29 мая 2023, 11:15

Youtube відмовиться від формату сторіс

Формат перестане бути доступним з 26 червня, а всі історії, опубліковані на цей час, будуть видалені через 7 днів, йдеться в повідомленні американської корпорації Google, якій належить Youtube.



Натомість Youtube пропонує скористатися форматом коротких вертикальних відео Shorts.

