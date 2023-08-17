17 августа 2023, 9:45

Google буде ліквідовувати облікові записи

Користувачі Google почали отримувати повідомлення про те, що неактивні протягом двох років облікові записи будуть видалені.

У компанії пояснили це турботою про конфіденційність та запобігання несанкціонованому доступу до облікового запису.

Перед видаленням на основну та резервну адресу направлять кілька листів із попередженням, а через 8 місяців почнуть вживати заходів.
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