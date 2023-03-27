27 марта 2023, 9:15

РФ почала отримувати регулярні поставки "Шахедів" — розвідка Британії

У відомстві нагадали, що Росія, вочевидь, запускає «Шахеди» з двох напрямків: із Краснодарського краю на сході та з Брянської області на північному сході.


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