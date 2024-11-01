1 ноября 2024, 12:15

РФ почала запускати термобаричні “Шахеди“ по Україні, — КНДІСЕ

Вони не знищують стіни, але всередині приміщень немає шансів вижити. Заряд створює вибухову хвилю, яка руйнує будівлі та знищує легені людини.


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