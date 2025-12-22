Науковці знайшли в них супербактерію, яка знищує майже всі види онкології. Про це пище видання New Atlas.
Дослідники виділили бактерію та протестували її на мишах — одного уколу вистачило, щоб знищити всі пухлини. І головне — жодних побічних ефектів. Метод може працювати при колоректальному раку, раку підшлункової залози, грудей, легень, меланомі та пухлинах голови й шиї. Далі — клінічні випробування на людях.
22 декабря 2025, 10:45
Рак перемогли за допомогою жаб
