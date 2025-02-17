Сушити речі в приміщенні смертельно небезпечно

Сушіння речей в кімнаті призводить до росту плісняви, яка утворює чорні плями, затхлий запах і може вражати легені.
Особливо ризикують люди зі слабким імунітетом, астмою чи хронічним захворюванням легень.
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