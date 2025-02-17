ГлавнаяНовости
17 февраля 2025, 12:45

Сушити речі в приміщенні смертельно небезпечно

Сушіння речей в кімнаті призводить до росту плісняви, яка утворює чорні плями, затхлий запах і може вражати легені.

Особливо ризикують люди зі слабким імунітетом, астмою чи хронічним захворюванням легень.


Оцените новость:
  • 0 оценок