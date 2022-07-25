Точка доступу MikroTik cAP lite (RBcAPL-2nD)

25 июля 2022, 21:44

Дане рішення орієнтоване для організації зони Wi-Fi в кімнаті будинку, невеликого офісного приміщення або номеру в готелі.

Працює на частоті 2.4 ГГц (стандарт 802.11 b/g/n). До числа особливостей пристрою слід віднести компактні розміри, що дозволяють йому добре виглядати вдома або в офісі.

Антена з посиленням 1.5 dBi, має круговий спрямованістю на 360º і підтримує MIMO 2x2

Режим роботи - AP

Стандарт передачі даних - 802.11 b/g/n

Робочий діапазон частот - 2400-2485 МГц

Ширина каналу - 20/40 МГц

Порти - 10/100 Мбит/c

Максимальна швидкість радіоканалу - 300 Мбит/c

Підтримка MIMO - 2x2

Потужність передавача - до 22dBm (160 мВт)

Частота процесора - 650МГц

Обсяг RAM - 64MБ

Обсяг ROM - 16MБ

Тип антени - всенаправлена

Посилення антени - 1.5 dBi

Ширина діаграми спрямованості - 360 °

Поляризація антени - лінійна, ортогональная (горизонтальна + вертикальна)

Живлення через Passive PoE (24V)

Максимальна споживана потужність - 4 Вт



Быльше новин від Network Discount - https://www.facebook.com/networkdiscount