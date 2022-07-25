Точка доступу MikroTik cAP lite (RBcAPL-2nD)

Дане рішення орієнтоване для організації зони Wi-Fi в кімнаті будинку, невеликого офісного приміщення або номеру в готелі.
Працює на частоті 2.4 ГГц (стандарт 802.11 b/g/n). До числа особливостей пристрою слід віднести компактні розміри, що дозволяють йому добре виглядати вдома або в офісі.
Антена з посиленням 1.5 dBi, має круговий спрямованістю на 360º і підтримує MIMO 2x2
Режим роботи - AP
Стандарт передачі даних - 802.11 b/g/n
Робочий діапазон частот - 2400-2485 МГц
Ширина каналу - 20/40 МГц
Порти - 10/100 Мбит/c
Максимальна швидкість радіоканалу - 300 Мбит/c
Підтримка MIMO - 2x2
Потужність передавача - до 22dBm (160 мВт)
Частота процесора - 650МГц
Обсяг RAM - 64MБ
Обсяг ROM - 16MБ
Тип антени - всенаправлена
Посилення антени - 1.5 dBi
Ширина діаграми спрямованості - 360 °
Поляризація антени - лінійна, ортогональная (горизонтальна + вертикальна)
Живлення через Passive PoE (24V)
Максимальна споживана потужність - 4 Вт
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