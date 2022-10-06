MikroTik cAP lite (RBcAPL-2nD)

6 октября 2022, 17:10

Точка доступу внутрішнього виконання, що призначена для організації зони Wi-Fi в кімнаті будинку, невеликого офісного приміщення або номера в готелі.

Працює на частоті 2.4 ГГц, стандарт 802.11 b/g/n.

До числа особливостей пристрою слід віднести розміри, які невеликі, що дозволяє йому добре ⚠ виглядати вдома або в офісі.

Антена пристрою створена з посиленням 1.5 dBi і підтримує MIMO 2x2.

Ліцензія Router OS 4-ого рівня надасть можливість працювати в один і той же час відразу 200 користувачам хотспота.

Продумане розміщення такої точки доступу можливе на стелі або стіні різних приміщень. Швидкість Wi-Fi буде досягати 300 Мбіт/с. Комплект поставляється з додатковим кріплення прямокутної форми для розміщення на стіні.



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