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18 ноября 2022, 13:15
КНДР випустила міжконтинентальну балістичну ракету
Вона впала в межах виключної економічної зони Японії, пише Yonhap.
Це попередження для Штатів про ризик «більш жорсткої військової протидії» їхнім тісним оборонним зв'язкам з Південною Кореєю і Японією.
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