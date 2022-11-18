 КНДР випустила міжконтинентальну балістичну ракету

18 ноября 2022, 13:15

Вона впала в межах виключної економічної зони Японії, пише Yonhap.

Це попередження для Штатів про ризик «більш жорсткої військової протидії» їхнім тісним оборонним зв'язкам з Південною Кореєю і Японією.