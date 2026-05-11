11 мая 2026, 8:15

Перехоплювач P1-SUN вперше збив російські "Гербери" з FPV-дронами на борту

За повідомленням, за добу збиті п'ять таких безпілотників. Вочевидь, окупанти нині тестують "Гербери" як "транспортник" для доставки FPV-дронів для збільшення дальності своїх атак.


