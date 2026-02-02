РФ тестує ручний "сіткомет" проти FPV

2 февраля 2026, 14:45

У РФ заявили про відправлення в зону бойових дій переносного сіткомета "Паук-30Б" для військових випробувань: задум простий — не "глушити" FPV, а фізично зірвати атаку нейлоновою сіткою на надмалих дистанціях.

За повідомленням НПО "Полет", заявлена дальність перехоплення — до 30 м, а перезарядка займає до 10 с завдяки боєприпасу у форматі одноразового магазина.Це не "антидронова революція", а відповідь на конкретну проблему: коли РЕБ не гарантує зрив керування, а стрілецькі рішення мають вузьке "вікно" ураження і створюють додаткові ризики для техніки та інфраструктури поблизу. Сітка теоретично дає менш "небезпечний для оточення" варіант і може бути корисною на КПП, у вузьких проходах, на дахах або біля стоянок техніки — тобто там, де FPV заходить "в лоб" і є секунди на реакцію.Ключове обмеження теж очевидне: 30 м — це "останній рубіж", який працює лише за раннього виявлення, правильного кута підходу цілі та відсутності масованої атаки. Якщо застосовується кілька FPV, маневр або висотний захід, один сіткомет швидко перетворюється на одноразовий шанс.Додатково заяви про "мінімізацію віддачі" та "газодинамічну схему" без цифр (енергія викиду, час/стабільність розкриття сітки, ймовірність перехоплення) залишаються маркетингом до появи відео та статистики випробувань."Паук-30Б" виглядає як нішевий інструмент ближнього захисту, який може закрити частину прогалин на об’єктах і позиціях, але не замінить ні РЕБ, ні класичні контрдронові засоби — ефект визначатиметься не назвою, а реальним відсотком перехоплень у полі.