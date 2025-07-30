Росія запускає виробництво ручного сіткомета "Паук": чи реально це протидія?

30 июля 2025, 12:45

Розроблений компанією «КПБ Полет» ручний сіткомет «Паук 2.0» розпочинає серійне виробництво.

Нову версію модернізували після запитів з фронту: зокрема, посилили конструкцію металевими елементами та збільшили зону ураження до 30 метрів. Снаряди тепер розгортають сітку з підвищеним охопленням, орієнтовану на збивання малорозмірних БПЛА в радіусі ближнього контакту.Однак ефективність таких систем на полі бою залишається обмеженою. По-перше, сіткомет потребує прямої видимості та малої дистанції до цілі. По-друге, він не має автоматичного прицілювання, а значить — залежить від точності та реакції оператора. У сучасних умовах, коли FPV-дрони атакують зі швидкістю 100+ км/год і маневрують у щілинах, шанс встигнути зреагувати — мінімальний.Попри це, такі пристрої можуть мати певну нішу: захист від спостережних квадрокоптерів на позиціях, в умовах щільної забудови або в приміщеннях. Ймовірно, саме для таких сценаріїв його випробовують у зоні СВО. Також фіксується експорт зацікавлення — зокрема, до В’єтнаму, Китаю, Казахстану та країн Африки, однак незрозуміло, чи це реальний попит, чи радше PR-компонент.