У 2026 в РФ стартує виробництво танка Т-90М2 "Ривок-1"

13 октября 2025, 13:15

Уже у 2026 році на Уральському вагоно­будівному заводі стартує серійне виробництво нової модифікації Т-90М2, що проходить під внутрішнім шифром «Изделие 188М2» або ОКР «Ривок-1».

Перший рік передбачає випуск не менше десяти нових машин, проте з 2027-го темпи різко зростатимуть. Пік очікується у 2028 році, коли завод планує виготовити 428 одиниць Т-90М і Т-90М2, що на 80 % більше, ніж у 2024-му. У період із 2027 по 2029 рік Росія розраховує виробити, відремонтувати або модернізувати понад 1 100 танків цього типу.Паралельно, згідно з тими ж документами, до 2036 року передбачено оновлення ще 828 танків Т-72 до рівня Т-72Б3М, із найбільшими обсягами модернізації також у 2028-му. Загальна ціль бронетанкової програми РФ на 2026–2036 роки становить приблизно 2 600 машин, без урахування вже виготовлених у 2024–2025 роках.Головні відмінності нової версії Т-90М2 — доопрацьоване бойове відділення та виправлення давньої проблеми з трансмісією: машина вперше отримає повноцінну систему реверсу заднього ходу. Додатково передбачено встановлення відеосмотрових екранів діагоналлю не менше 38 см для покращення ситуаційної обізнаності екіпажу. За інформацією розробників, аналогічні рішення планується впровадити і в модифіковані Т-80.Програма «Ривок-1» демонструє намір Кремля відновити бронетанкову спроможність через глибоку модернізацію наявних зразків, а не створення нових платформ. Водночас плани, викладені у документах, потребують колосальних ресурсів і стабільного виробничого ланцюга — факторів, яких російська промисловість нині дедалі більше позбавлена.