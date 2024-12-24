24 декабря 2024, 10:45

Україна розробляє ракету, яка здатна долетіти до Москви

Хочуть налагодити серійне виробництво 3000 ракет до кінця 2025 року. Загалом Україна розробляє понад 10 проєктів ракет.


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