22 мая 2025, 12:15

Для съёмок сериала про Гарри Поттера построят мини-город за $1,25 млрд

Студия Warner Bros. инвестирует £1 млрд (около $1,25 млрд) в строительство полностью функционального "мини-города" недалеко от Лондона на базе студии "Ливсден", где снимались оригинальные фильмы про Гарри Поттера.



Создатели сериала планируют построить полноценный городок со всем необходимым для организации производства — новыми дорогами, многоэтажными парковками, павильонами для съемок и множеством вспомогательных объектов для огромного актерского состава и съемочной группы проекта.



В частности, там будет школа для детей-актеров, а также медицинский центр и специальные помещения для животных, которые будут использоваться во время съемок.



О том, что студия Warner Bros. Discovery и стриминг HBO Max начали разработку сериала по книгам Джоан Роулинг, стало известно в апреле прошлого года. Проект описывают как "сериал длиной в десятилетие", в котором задействуют новый актерский состав.



Премьера ожидается уже в 2026 году.

