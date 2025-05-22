Для съёмок сериала про Гарри Поттера построят мини-город за $1,25 млрд

Студия Warner Bros. инвестирует £1 млрд (около $1,25 млрд) в строительство полностью функционального "мини-города" недалеко от Лондона на базе студии "Ливсден", где снимались оригинальные фильмы про Гарри Поттера.
Создатели сериала планируют построить полноценный городок со всем необходимым для организации производства — новыми дорогами, многоэтажными парковками, павильонами для съемок и множеством вспомогательных объектов для огромного актерского состава и съемочной группы проекта.
В частности, там будет школа для детей-актеров, а также медицинский центр и специальные помещения для животных, которые будут использоваться во время съемок.
О том, что студия Warner Bros. Discovery и стриминг HBO Max начали разработку сериала по книгам Джоан Роулинг, стало известно в апреле прошлого года. Проект описывают как "сериал длиной в десятилетие", в котором задействуют новый актерский состав.
Премьера ожидается уже в 2026 году.
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