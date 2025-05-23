Новые игровые корпуса для ПК от Bloody

23 мая 2025, 9:45

Bloody, бренд компьютерной периферии, представил новые модели игровых корпусов для ПК.

Новинки предлагают широкий выбор из конфигураций под разные запросы производительности. Главным элементом дизайна для каждого корпуса стала прозрачная панель из закалённого стекла.



Компактный игровой корпус типа Mini-Tower совместим с материнскими платами mATX и mini-ITX. Внутри имеется один отсек 2.5, один отсек 3.5 и четыре слота расширения. Максимальная длина видеокарты – 330 мм, блока питания – 150 мм, а высота кулера процессора – 165 мм.



В корпусе установлено три 120-мм ARGB вентилятора, всего же вмещается до семи вентиляторов. Также возможна установка жидкостного охлаждения 240 мм.

Габариты BD-CC103F составляют 210 х 380 х 350 мм, толщина стенок корпуса – 0.4 мм, вес – 4.2 кг. Снаружи расположены разъём USB 2.0, USB 3.0, а также USB 3.1 Type-C.Модель типа Midi-Tower поддерживает материнские платы ATX, mATX, mini-ITX. В корпусе имеется один отсек 2.5, два отсека 3.5 и семь слотов расширения. Максимальная длина видеокарты – 285 мм, блока питания – 140 мм, высота кулера процессора – 140 мм.Внутри установлено четыре 120-мм ARGB вентилятора, общее же их число можно увеличить до восьми. Предусмотрена установка жидкостного охлаждения 240 мм.Стенки корпуса 0.6 мм выполнены из толстого металла. Размеры – 200*482*350 мм, вес составляет 4.85 кг. Из фронтальных разъёмов имеются один порт USB 2.0, один USB 3.0, один USB 3.1 Type-C.Новинка типа Mini-Tower поддерживает материнские платы в форм-факторах mATX и mini-ITX. Имеется по два отсека 2.5 и 3.5, а также пять слотов расширения. Максимальная длина видеокарты – 410 мм, блока питания – 240 мм, высота кулера процессора – 165 мм. Также предусмотрена установка до девяти вентиляторов и жидкостного охлаждения 240 мм, либо 360 мм.Стильный, компактный корпус выполнен из металла, толщина одной стенки – 0.6 мм. Размер BD-CC108 составляет 285 х 368 х 420 мм, вес – 5.2 кг. Имеются два порта USB 3.0 и один USB 3.1 Type-C.Игровой корпус типа Mini-Tower совместим с материнскими платами mATX и mini-ITX. Внутри нашлось место для трех отсеков 2.5, двух отсеков 3.5 и пяти слотов расширения. Максимальная длина видеокарты – 445 мм, блока питания – 240 мм, высота кулера процессора – 165 мм. Также можно разместить до девяти вентиляторов и водяное охлаждение 240 мм или 360 мм.Ключевым элементом дизайна является изогнутая передняя панель из закалённого стекла, толщина стенок корпуса – 0.6 мм. Размер BD-CC112 – 285 х 368 х 460 мм, весит новинка 6 кг. Из разъёмов предусмотрены два порта USB 3.0 и один USB 3.2 Type-C.Модель выполнена в формате Midi-Tower и поддерживает материнские платы ATX, mATX, mini-ITX. Имеется три отсека 2.5, два отсека 3.5 и сразу семь слотов расширения. Максимальная длина видеокарты и блока питания, высота кулера процессора аналогичны BD-CC112. Общее количество вентиляторов, доступное для установки – десять. Также сюда вмещается жидкостное охлаждение 240 мм, либо 360 мм.Как и BD-CC112, этот корпус имеет изогнутую переднюю модель и стенки толщиной 0.6 мм, спереди расположены два порта USB 3.0 и один USB 3.2 Type-C. Однако отличаются габариты: 285 х 398 х 460 мм и вес 6.7 кг.Новинка типа Midi-Tower также совместима с материнскими платами ATX, mATX и mini-ITX. Здесь предусмотрено три отсека 2.5, два – 3.5 и семь слотов расширения. Максимальная длина видеокарты – 340 мм, блока питания – 190 мм, высота кулера процессора – 165 мм.Внутри установлено четыре 120-мм ARGB вентилятора, общее возможное количество вентиляторов – до восьми. Предусмотрена установка жидкостного охлаждения 240 мм или 360 мм.Толщина стенок корпуса – 0.6 мм, общие габариты составляют 480 х 205 х 385 мм. Весит модель 5.8 кг. Спереди расположены один порт USB 2.0, один USB 3.0 и один USB 3.1 Type-C.Игровые корпуса от Bloody выделяются вариативностью доступных конфигураций, благодаря которой каждый геймер сможет собрать ПК под свои потребности. Благодаря стильному дизайну такой компьютер станет центральным элементом любого игрового пространства.