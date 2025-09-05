Bloody выпустил новые вентиляторы для компьютерных корпусов

5 сентября 2025, 10:15

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, продолжает расширять ассортимент решений для охлаждения компонентов системного блока игрового ПК.



Три новые модели вентиляторов CF-11, CF-12 и CF-13 оснащены гидродинамическим подшипником, который снижает уровень шума и обеспечивает наибольший (чем у вентиляторов с подшипником скольжения или качения) срок службы – до 50 000 ч.

Управление скоростью в этих вентиляторах помогает достичь оптимального баланса между эффективным охлаждением и производительностью системы.Устройства наделены 9 лопастями. Скорость вращения 800–1800 об/мин. Питание осуществляется через разъем MB 4-Pin. Корпус вентиляторов выполнен из пластика в белом и черном цветах. Размеры: 120 х 120 х 25 ммМодели вентиляторов отличаются минимально:CF-11, CF-12:ARGB подсветкаВоздушный поток (max): 68 cfmСтатическое давление (max): 2.4 мм H2OУровень шума: < 32 дБCF-13:Без подсветкиВоздушный поток (max): 60 cfmСтатическое давление (max): 2.13 мм H2OУровень шума: < 35 дБПроизводитель дает на вентиляторы два года гарантии.