Bloody представляет системы охлаждения для ПК

24 февраля 2025, 8:45

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, стремится предоставить пользователям доступ ко всем комплектующим, необходимым для полноценного погружения в игру.

В связи с этим бренд объявляет о запуске еще трёх товарных категорий: в продажу поступают кулеры для процессора, системы водяного охлаждения и вентиляторы для ПК.

Новые кулеры подойдут, чтобы сохранить высокую производительность процессора даже в тяжёлых играх. Продвинутые модели от Bloody совместимы с большинством современных сборок, в комплекте идут все детали, необходимые для быстрой установки. Кулеры эффективно отводят тепло от процессоров до 250 Вт за счёт теплоотводящих трубок.



Системы водяного охлаждения подходят для большинства современных сокетов. Высокоэффективный водяной радиатор позволяет добиться оптимального рассеивания тепла, а специальный датчик температуры поможет отслеживать состояние процессора. Пользователь легко справится с самостоятельной установкой системы в компьютер, все необходимые для этого составляющие уже есть в комплекте поставки.



Для эффективной циркуляции воздуха в компьютере подойдут новые вентиляторы от Bloody. Воздушный поток до 60 CFM обеспечивает качественное охлаждение в любых условиях. PWM-коннекторы помогают установить автоматический контроль за скоростью вращения вентиляторов. Благодаря гидронамическим подшипникам модели работают практически бесшумно и позволяют играть даже в позднее время суток, не беспокоя окружающих. На выбор доступно более 10 вариантов исполнения вентиляторов для яркого оформления.



Во всех устройствах имеется встроенная ARGB-подсветка. Она синхронизируется с работой других устройств и поможет полноценно кастомизировать внешний вид компьютера.

Новые кулеры, системы водяного охлаждения и вентиляторы от Bloody помогут оптимизировать производительность ПК, чтобы комфортно играть даже в самые требовательные игры. Передовые характеристики гарантируют эффективное отведение тепла, а яркая ARGB-подсветка дополняет дизайн корпуса.