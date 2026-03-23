Bloody представил новые системы охлаждения для процессоров

23 марта 2026, 15:45

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новые системы охлаждения для процессоров.



Линейки включают кулеры для процессора AC-12, AC-12 ARGB, AC-13, AC-14 и системы водяного охлаждения LC-10 ARGB, LC-11 ARGB в чёрном и белом цветах. Эти модели совместимы с широким спектром сокетов Intel и AMD, а гидродинамические подшипники гарантируют долговечную работу.



Кулеры серии AC отличаются компактным дизайном и эффективной конструкцией с тепловыми трубками. Вентилятор с девятью лопастями на гидродинамическом подшипнике обеспечивает срок службы до 60 000 часов.



Модель AC-12 оснащена шестью тепловыми трубками, рассеивает до 230 Вт тепла и образует воздушный поток до 75 CFM при скорости вращения от 800 до 1900 об/мин. Уровень шума не превышает 26 дБ, что позволяет сосредоточиться на игре без отвлекающих факторов. Размеры составляют 154 x 124 x 76 мм, а питание осуществляется через 4-Pin PWM. В модель AC-12 ARGB производитель добавил адресуемую RGB-подсветку с подключением через 3-Pin, отлично подходящую для кастомизации игровых систем.

Кулер AC-13 также оснащён шестью тепловыми трубками, но при скорости вращения от 800 до 1600 об/мин TDP здесь повышен уже до 250 Вт. Воздушный поток достигает 75 CFM, уровень шума остается ниже 26 дБ, габариты – 154 x 125 x 101 мм. Это решение подходит для процессоров с повышенными требованиями к охлаждению. Модель AC-14 получила восемь тепловых трубок и TDP до 280 Вт, с воздушным потоком 75 CFM и скоростью от 800 до 1600 об/мин. Уровень шума не превышает 30 дБ, размеры – 154 x 124 x 120 мм, что делает его оптимальным для мощных геймерских ПК, где требуется высокая эффективность охлаждения при компактных размерах.Все модели серии AC отличаются широкой поддержкой платформ, что упрощает апгрейд системы. Список совместимых сокетов включает: LGA115X/1200/1700/1851/1366/2011/2066 для Intel и AM5/AM4/AM3/AM2 для AMD.Системы водяного охлаждения серии LC предлагают еще более высокую производительность для энтузиастов. Модель LC-10 ARGB оснащена двумя вентиляторами, рассеивает до 260 Вт тепла и генерирует воздушный поток до 75 CFM при уровне шума ниже 35 дБ. Скорость вентиляторов варьируется от 800 до 1800 об/мин, помпы — от 2500 до 2700 об/мин. Срок службы вентиляторов достигает 60 000 часов, помпы — до 50 000 часов. Поддержка ARGB-подсветки через 3-Pin разъем позволяет синхронизировать освещение с другими компонентами ПК. Размеры модели LC-10 ARGB составляют 272 x 120 x 27 мм.СЖО LC-11 ARGB повышает TDP до 300 Вт благодаря трём вентиляторам, сохраняя воздушный поток 75 CFM и уровень шума ниже 35 дБ. Скорости вращения аналогичны LC-10, а размеры радиатора — 393 x 120 x 27 мм. Эта модель подходит для оверклокинга CPU в профессиональных геймерских сетапах, где требуется интенсивное охлаждение во время длительных игровых сессий. ARGB-подсветка и гидродинамические подшипники обеспечивают как надёжность системы, так и эстетичный внешний вид.Широкая совместимость с сокетами Intel (LGA115X/1200/1700/1851/1366/2011/2066) и AMD (AM5/AM4/AM3/AM3+/AM2/AM2+/FM2/FM1) делает серию LC универсальным выбором для апгрейда, а вариативность цветов — чёрного или белого — обеспечит отличный вид системы в любом корпусе.Новые системы охлаждения Bloody сочетают высокую мощность рассеивания, низкий уровень шума и долговечность, что делает их отличным выбором для геймеров, стремящихся к стабильной производительности в требовательных играх или ресурсоемких приложениях. Эти линейки помогают предотвратить перегрев процессора, продлевая срок службы компонентов и повышая комфорт во время работы за компьютером.