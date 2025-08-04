Bloody расширяет линейку ПК

4 августа 2025, 16:15

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, расширяет линейку игровых решений и представляет игровой ПК, построенный на базе процессора AMD Ryzen и современного графического ускорителя AMD. На новой модели предустановлена ОС Windows 11, благодаря чему устройство сразу готово к завоеванию игровых миров.

Модель Bloody BD-PC RB65C2 MT оснащена 6-ядерным процессором AMD Ryzen 5 7500F и видеокартой AMD RX 7700 XT с объёмом видеопамяти 12 ГБ GDDR6. Компьютер укомплектован SSD на 1 ТБ и оперативной памятью 32 ГБ DDR5. За стабильную работу устройства отвечает продуманная система охлаждения с четырьмя ARGB-вентиляторами и тепловыми трубками.Новинка поддерживает высокоскоростной стандарт хранения данных PCIe 4.0 и укомплектована SSD со скоростью чтения до 7000 МБ/с. Надёжные компоненты делают Bloody BD-PC RB65C2 MT универсальным решением для геймеров, стримеров и тех, кто ценит быструю, стабильную работу устройств. Также ПК получил эффектную ARGB-подсветку, которая станет ярким и стильным акцентом на рабочем столе.Новый игровой ПК от Bloody – это качественное устройство для тех, кто ждет от компьютера высокую производительность и отличную графику. Новинка получила продвинутый процессор и видеокарту для комфортного опыта во время игры.