Комплект периферии Bloody для бескомпромиссного гейминга: играй в новом цвете

25 октября 2021, 13:45

Бренд Bloody известен на рынке игровых аксессуаров своими стильными и выверенными решениями, включающими периферию для начинающих и профессиональных геймеров.

В этот раз производитель представил на российском рынке обновленные версии топовых устройств, среди которых быстрая и точная мышь (Bloody W70 Max), клавиатура с молниеносным откликом (Bloody B810RC) и гарнитура с поддержкой объемного звучания (Bloody G575).

Брутальная клавиатура Bloody B810RC, выполненная на базе инновационных переключателей Light Strike, выглядит еще эффектнее в новой расцветке. При этом верхняя панель здесь съемная: крепится она на магнитных защелках, что позволяет моментально преобразить внешний вид устройства. В основе конструкции используется прочный и приятный на ощупь пластик, долговечная элементная база и влагозащитное нанопокрытие, которое предохраняет печатную плату от возникновения коррозий. А наличие дренажных каналов избавляет устройство от застаивания пролитых жидкостей.Чтобы добавить устройству индивидуальности, производителем предусмотрено 3 режима RGB подсветки и 6 эффектов, которые можно быстро отрегулировать по нажатию комбинации [FN]+[F12]. Кстати, подсветку можно легко кастомизировать, настроив свечение каждой клавиши по отдельности, а затем поделиться набором пресетов с друзьями. Однако, геймеры ценят Bloody B810RC не столько за стильный вид и надежность, сколько за скорость.Оптические переключатели с поддержкой технологии Light Strike обеспечивают молниеносный отклик (всего 0,2 мс), что нивелирует системные задержки, позволяя совершать быстрые и точные действия на виртуальных полигонах. Срабатывание происходит на коротком ходу с расстояния в 3 мм, что на 25% быстрее, чем традиционная механика. При этом обеспечивается характерный щелчок и ощутимая обратная связь, а каждое нажатие кейкапа регистрируется со 100% точностью, исключая фантомный ввод при задевании соседних кнопок.В новой расцветке Bloody W70 Max стала выглядеть еще более дерзко, сохранив свои профессиональные характеристики, реализованные за счет улучшенного сенсора с чувствительностью 10 000 CPI, частотой обработки кадров 8 000 FPS, скоростью перемещения в 250 IPS и ускорением 35G. Максимальная точность управления - это про нее, так что можно быть уверенными: реакция геймера при скорости отклика в 1 мс, будет транслироваться 1:1 на виртуальное поле боя, а сам манипулятор не станет причиной проигрыша из-за досадно длительной задержки ввода.Частота опроса настраивается на лету, позволяя переключаться между значениями от 125 до 2000 Гц. В дополнение к этому можно отрегулировать высоту отрыва, чтобы мышь не сбилась, если ее случайно приподнимут над рабочим столом во время интенсивного сражения. Кстати, для надежного сцепления и большей износостойкости на тыльной стороне устройства ввода предусмотрены металлические ножки X' Glide, обеспечивающие легкое скольжение мыши по любым поверхностям. При этом они не стираются, как прорезиненные аналоги.Поклонники шутеров оценят дополнительное колесико для быстрого переключения оружия, которое становится активным при зажатой левой кнопке манипулятора. Всего же на борту Bloody W70 Max предусмотрено 10 функциональных кнопок, которые можно запрограммировать на выполнение определенных действий. Для сохранения созданных пресетов мышка располагает внутренней памятью, емкость которой ограничена 4 Мбайт, что немало. И, как финальный штрих, подчеркивает все перечисленные возможности эффектная RGB-подсветка.Обнаружить противника по звуку теперь не составит проблем. В этом плане игровая гарнитура Bloody G575 качественно стоит окружающую акустическую картину, позволяя безошибочно ориентироваться на слух. Впрочем, мощные 50-миллиметровые динамики с неодимовыми магнитами могут не только грамотно воспроизводить объем, но и обеспечивают насыщенные басы без заваливания средних и высоких частот. В итоге игровой звук становится плотным, глубоким и по-настоящему живым.Самое главное на поле игрового боя — это еще и связь с командой, поэтому гарнитуру G575 предпочитают любители соревновательных дисциплин. Чтобы оппоненты четко и разборчиво слышали ваши команды и могли получить тактическое преимущество, гарнитура оснащена чувствительным (44 дБ) однонаправленным микрофоном с функцией шумоподавления.Самое время поговорить о комфорте, поскольку гарнитура Bloody G575 - вполне может выполнять роль не только игрового, но и повседневного решения. Прочный качественный пластик, из которого изготовлены чаши и оголовье обладает достаточной гибкостью, чтобы не сдавливать голову, обеспечивая при этом достойную пассивную шумоизоляцию. Оголовье удобно регулируется, а мягкие амбушюры обеспечивают комфортный обхват ушной раковины, не вызывая при этом прения от длительного ношения.Для подключения к компьютерам предусмотрен плетеный 2-метровый USB-кабель с блоком управления для регулировки громкости, активации RGB подсветки и микрофона.