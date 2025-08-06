Bloody расширил ассортимент веб-камерами

6 августа 2025, 13:45

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, расширяет ассортимент доступных устройств игровыми веб-камерами.

В продажу поступила модель GK30. Широкая совместимость с программами для онлайн-трансляций делает новинку отличным решением для всех, кто занимается стримингом.

Веб-камера обеспечит четкую картинку без искажений, даже при слабом освещении. Модель поддерживает видеосвязь в разрешении 1080p (Full HD) и 720p (HD) со скоростью 30 кадров в секунду. Быстрая автоматическая фокусировка легко находит лицо пользователя.Благодаря сверхширокоугольному объективу с углом обзора 75° GK30 можно использовать для видеочатов и видеоконференций. Пылезащищенный стеклянный объектив предотвращает появление царапин на экране, четкость и высокая детализация изображения сохраняются на протяжении всей работы с камерой.Игровая веб-камера совместима с большинством программ видеотрансляции, включая Twitch, YouTube Gaming, и VK Life. Однонаправленный цифровой микрофон гарантирует четкую передачу голоса во время записи. Поддержка UVC позволяет быстро подключить веб-камеру к любому компьютеру без установки дополнительных драйверов. Для защиты конфиденциальности предусмотрена специальная крышка.Универсальное крепление подходит как для ноутбуков, так и для LCD или CRT-мониторов. Зажим с двухслойной силиконовой основой предотвращает появление царапин на экране. Объектив камеры можно вращать по горизонтали на 360°, по вертикали – на 40°, подбирая оптимальный ракурс для трансляции видео. Встроенное винтовое крепление 1/4" совместимо с большинством штативов.Игровая веб-камера GK30 станет оптимальным инструментом для стриминга, подойдет для видеоконференций или игр с друзьями. Высокое качество изображения, широкий угол обзора и автофокус гарантируют четкую картинку с любого ракурса, цифровой микрофон позволит оставаться на связи, а удобное крепление и совместимость с разными ОС и программами делают веб-камеру универсальным устройством.