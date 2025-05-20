be quiet! представляє новинки в охолодженні, живленні та периферії на Computex

20 мая 2025, 20:38

be quiet!, німецький виробник преміум-комплектуючих для ПК, демонструє на Computex у Тайбей цілий феєрверк новинок у сегментах охолодження, живлення та ігрової периферії.

Гості стенда зможуть наживо оцінити водянки Pure Loop 3 LX та Pure Loop 3, блоки живлення Pure Power 13 M, а також ергономічні миші Dark Perk Ergo та Dark Perk Sym. Крім того, демонструватимуться механічні клавіатури Dark Mount і Light Mount, що стартували минулого місяця, та ефектна підставка Light Base Stand, яка буквально підносить корпус Light Base 900 FX на новий рівень.

Pure Loop 3 LX та Pure Loop 3: переосмислення рідинного охолодження

Флагман лінійки систем охолодження – Pure Loop 3 LX. Це універсальна AiO-система, що поєднує сміливий дизайн із притаманною бренду тишею. Помпа нового покоління з 6-полюсним моторчиком, ARGB-підсвічуванням і змінними декоративними вставками дозволяє легко підлаштувати зовнішній вигляд під будь-який стиль збірки. Високошвидкісні вентилятори Light Wings LX та підтримка актуальних сокетів Intel і AMD гарантують максимум продуктивності. Модель Pure Loop 3 забезпечує ті ж переваги за меншу вартість: вентилятори Pure Wings 3 PWM забезпечують чудове охолодження при мінімальному рівні шуму.

Серія Pure Power 13 M приносить чергові вдосконалення в одну з найпопулярніших лінійок БЖ be quiet!: підтримка стандарту Intel ATX 3.1 і нативні роз’єми PCIe 5.1 (12V-2x6). Моделі потужністю від 550 до 1000 Вт, повна модульність, напівпасивний режим роботи та 120-мм вентилятор, сертифікації 80 PLUS® Gold та Cybenetics Gold і потужна єдина лінія 12В – усе це підкріплено 10-річною гарантією виробника. Максимум тиші, ефективності та впевненості на роки вперед.

Після успішного старту в сегменті периферії be quiet! представляє Dark Perk Sym і Dark Perk Ergo – дві миші, що поєднують преміальний дизайн із повною універсальністю налаштувань. Ergo дарує анатомічний комфорт правшам, тоді як Sym пропонує симетричну форму для будь-якої руки. Вага лише 55 г, автономність до 100 годин і частота опитування до 8000 Гц навіть у бездротовому режимі. Датчик на 32 000 DPI й оптичні перемикачі Omron забезпечують бездоганну точність. Усі можливості розкриває ПЗ be quiet! IO Center: макроси, DPI, підсвічування – контроль за вами.

На стенді також можна побачити механічні клавіатури Dark Mount і Light Mount – дебютні рішення бренду в цьому сегменті. Фірмові тихі перемикачі, потрійне шумопоглинання та міцна алюмінієва верхня панель дарують неперевершені відчуття при роботі з клавіатурою. Dark Mount пропонує модульну конструкцію та Media Dock, а Light Mount – мінімалістичний дизайн із вбудованим Media Wheel. Індивідуальне RGB підсвічування кожної клавіші, гнучке налаштування завдяки IO Center і змінні лінійні або тактильні перемикачі – тиша і стиль у кожному натисканні.

«Наша мета – поєднати продуктивність, тишу й дизайн у кожному продукті, – зазначає Аарон Ліхт, CEO be quiet!. – Із Pure Loop 3 LX, Pure Power 13 M та новою лінійкою периферії Dark Perk ми знову піднімаємо планку: розумні функції, вишуканий вигляд і точність, яку оцінять геймери, ентузіасти та професіонали».

Light Base Stand: новий погляд на шоу-корпус

Виготовлена на замовлення з дерева підставка Light Base Stand додає четвертий варіант розміщення корпусу Light Base 900 FX: окрім традиційних горизонтального та вертикальних положень, «хвостова» підставка повертає корпус роз’ємами вниз і розвертає скляну верхню панель до глядача, даруючи захопливий огляд комплектуючих. Light Base Stand демонструє креатив і амбіції команди be quiet!, доводячи: навіть готовий продукт можна переосмислити приголомшливо.