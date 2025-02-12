be quiet! Silent Loop 3: високотехнологічна та ефективна AiO

12 февраля 2025, 14:45

be quiet! представляє Silent Loop 3. Ця універсальна серія систем водяного охолодження втілює пристрасть до технологічних інновацій, зібраних в одному моноблоці.

Завдяки потужній помпі, яка забезпечує надзвичайно високу ефективність охолодження, вентиляторам Silent Wings 4 із оптимізованою для максимального тиску повітря рамкою, культовому дизайну водоблоку зі ARGB підсвічуванням, радіатором до 420mm та зручному отвору для дозаправки, Silent Loop 3 можна по праву вважати справжнім шедевром німецьких інженерів.

Silent Loop 3 відповідає принципам бренду «be тихо!»: потужна 6-полюсна 3-фазна ШІМ(PWM)-помпа із 3-камерною конструкцією забезпечує високу продуктивність при дуже низькому рівні шуму. Проміжна камера є своєрідним резервуаром, що забезпечує достатній об'єм для охолоджуючої рідини, зменшуючи її турбулентність перед тим, як рідина покине блок помпи. У поєднанні з 6-полюсним 3-фазним моторчиком це забезпечує плавну і, як наслідок, тиху роботу. Моделі Silent Loop 3 мають до трьох вентиляторів Silent Wings 4 PWM high-speed з оптимізованими для тихої роботи лопатями вентилятора та воронкоподібним випускним отвором рамки. Кути рамки вентилятора спеціально оптимізовані для мінімізації витоку повітря при його використанні на радіаторі, що забезпечує ідеальний баланс між тихою роботою та найвищою продуктивністю.Блок охолодження Silent Loop 3 має унікальний дизайн і елегантний зовнішній вигляд. Площа оребрення блоку становить 1800 мм², що вдвічі більше, ніж у багатьох інших AiO цього класу. Така велика сумарна площа охолоджуючих ребер досягається завдяки спеціально розробленій безгвинтовій конструкції кріплення охолоджуючої пластини, що забезпечує більш інтенсивну теплопередачу. Це значно покращує відвід тепла та забезпечує охоплення всіх гарячих точок процесора. Внутрішня конструкція протоків охолоджуючої рідини забезпечує рівномірне покриття всієї поверхні для досягнення високої продуктивності незалежно від платформи процесора. Крім того, моделі Silent Loop 3 360mm та Silent Loop 3 420mm дозволяють охолоджувати процесори Threadripper (набір кріплень відразу входить у комплект). Щоб підкреслити ультимативну ефективність охолодження Silent Loop 3, блок охолодження виконано у повністю чорному кольорі з ненав'язливим ARGB підсвічуванням для унікального вигляду.Традиційно для систем рідинного охолодження be quiet! Silent Loop 3 має зручний отвір для дозаправки, що забезпечує зручне використання та комфортне обслуговування. Комплектна ємність з охолоджуючою рідиною забезпечує тривалий термін експлуатації системи. Гнучкі якісні трубки в обплетенні забезпечують просту та зручну установку навіть у корпусах з обмеженим простором. На всі моделі Silent Loop 3 надається 3-річна гарантія від виробника.Старт продажів Silent Loop 3 у Європі розпочнеться з 25 лютого, в Україні на ці системи очікуємо на початку березня.