be quiet! представляє нові корпуси на gamescom 2025

be quiet! робить гучну заяву на gamescom 2025 (20–24 серпня, Кельн) з вражаючою лінійкою інноваційних продуктів для геймерів, контент-мейкерів та ентузіастів.

Відвідувачі стенду be quiet! побачать прем’єру корпусів Light Base 500 LX та Light Base 500, а також ексклюзивний попередній показ водяного охолодження Pure Loop 3 LX, Pure Loop 3 та ігрових мишок Dark Perk. Також будуть представлені популярна серія блоків живлення Pure Power 13 M та механічні клавіатури Dark Mount і Light Mount.

Особливості корпусу: кутова висувна рамка бокових вентиляторів направляє повітря безпосередньо до відеокарти, опціональні вентилятори можна встановити в нижній панелі ідеально в рівень з "підлогою" корпусу, попередньо встановлені відразу 4 вентилятори (Light Wings LX або Pure Wings 3, залежно від моделі) - "класичний" тиловий та три бокових з реверсивними лопатями. Простора конструкція підтримує радіатори до 360mm, материнські плати ATX і кілька накопичувачів, а також можливість зміни положення блоку живлення для підтримки плат з конекторами на звороті.Версія Light Base 500 LX включає ARGB-вентилятори, кнопку ARGB-контролера, 6-портовий ARGB/вентиляторний хаб та вибір між чорним або білим виконанням. Light Base 500 — без ARGB-підсвітки, доступний лише у чорному.Після свого дебюту на Computex, готові системи рідинного охолодження Pure Loop 3 LX і Pure Loop 3 будуть представлені на gamescom. Pure Loop 3 LX має сучасну помпу з 6-полюсним мотором, ARGB-підсвічування, змінні декоративні панелі та вентилятори Light Wings LX high-speed для продуктивного охолодження. Pure Loop 3 — більш доступна версія з вентиляторами Pure Wings 3 PWM high-speed та дуже низьким рівнем шуму.

Також буде представлено серію мишок Dark Perk у двох моделях: Dark Perk Ergo (ергономічна форма) та Dark Perk Sym (симетрична форма). Особливостями обох версій є дуже мала вага у 55 грам, частота опитування до 8000 Гц (навіть бездротово), сенсор 32 000 DPI і оптичні перемикачі Omron для точності та довговічності.



На завершення, компанія be quiet! покаже свою чинну лінійку продуктів, зокрема блок живлення Pure Power 13 M — повністю модульний, сумісний зі стандартом ATX 3.1 та конекторами PCIe 5.1, сертифікатом 80 PLUS Gold і Cybenetics Gold, а також гарантією від виробника 10 років. Клавіатури з тихими механічними перемикачами Dark Mount і Light Mount, що мають тришарове звукопоглинання, алюмінієву верхню панель, індивідуальне підсвічування кожної клавіші та широкі можливості налаштування через програму be quiet! IO Center.



“У be quiet! ми прагнемо поєднати потужність та тишу” — каже Аарон Ліхт, генеральний директор be quiet!. “На gamescom 2025 ми демонструємо наші найновіші корпуси, системи охолодження та периферію, створені для геймерів та ентузіастів — все це з фокусом на інженерні інновації, доступність і впізнаваний стиль.”