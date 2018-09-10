В корпус be quiet! Silent Base 601 можно поставить видеокарты до 449 мм

10 сентября 2018, 16:15

Компания be quiet! «отметилась» анонсом своего нового корпуса для настольного ПК - Silent Base 601.



В продаже новинка появится в нескольких версиях – с «глухой» боковой стенкой, а также панелью из закаленного стекла, которое к тому же будет затемненным.

Размеры корпуса - 532 × 240 × 481 мм.



Согласно официальным данным, сюда можно будет устанавливать платы Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX.



Касательно карт расширения, они монтируются по схеме «7+2».



В зависимости от конфигурации пользователь может устанавливать в систему до 7 накопителей 3,5 дюйма или до 14 носителей 2,5 дюйма. Отсеков под комплектующие 5,25 дюймов «на борту» нет.



Максимальная высота процессорного кулера – 185 мм, а видеокарт до 449 миллиметров.



О дате релиза новинки, а также ориентировочной стоимости пока ничего не известно.