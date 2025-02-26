Нові ATX-корпуси be quiet! Pure Base 501 LX & DX

26 февраля 2025, 14:45

be quiet!, німецький виробник компонентів для ПК преміум-класу, представляє дві нові моделі в серії Pure Base 501: Pure Base 501 LX та Pure Base 501 DX.



Pure Base 501 доводить, що простота може бути захоплюючою: зручність використання та компактний розмір роблять цю серію корпусів ідеальною для будь-якого ігрового чи офісного ПК. Нові моделі призначені для користувачів, які віддають перевагу ARGB підсвічуванню: Pure Base 501 LX покращує вже існуючий дизайн Pure Base 501 Airflow Window завдяки чотирьом комплектним вентиляторам Light Wings LX, тоді як Pure Base 501 DX має абсолютно нову фронтальну панель із ARGB підсвічуванням. Обидві моделі доступні у чорному та білому кольорах.

На перший погляд Pure Base 501 LX виглядає майже ідентичним Pure Base 501 Airflow Window – доки ви не увімкнете його. Замість двох вентиляторів Pure Wings 3 у базових моделях, Pure Base 501 LX оснащено чотирма вентиляторами Light Wings LX: три вентилятори Light Wings LX 120mm PWM нагнітають прохолодне повітря спереду, а великий вентилятор LX 140mm PWM видуває тепле повітря назовні через задню частину корпусу. Ці вентилятори з напівпрозорими матовими лопатями та імпеллером не залишать байдужими ентузіастів ARGB. Pure Base 501 LX також має концентратор для підключення 6 пристроїв ARGB та ШІМ (PWM), що дозволить встановити додаткові вентилятори у разі бажання.

Pure Base 501 DX призначений для користувачів, які цінують сучасний дизайн із зовнішніми та внутрішніми елементами ARGB. Фронтальна панель з високою проникністю повітря була змінена, щоб доповнити ARGB підсвічування, а три вентилятори Pure Wings 3 140mm PWM (на один більше, ніж у базовій версії) забезпечують чудове охолодження та інтенсивний потік повітря. RGB-підсвічування на фронтальній панелі продовжується на внутрішній частині корпусу, створюючи вишуканий вигляд системи.

Усі моделі Pure Base 501 мають повну підтримку материнських плат із форм-фактором ATX, micro-ATX або mini-ITX. В фронтальній частині можна встановити три вентилятори або радіатори формату до 360mm. Ця серія корпусів також вміщує high-end відеокарти та підтримує їхнє опціональне вертикальне розміщення. У комплект входить ізольований подвійний кошик для HDD, а продумана система розміщення кабелів забезпечує порядок та привабливий інтер'єр. На передній панелі є роз’єм USB 3.2 Gen. 2 Type C. Як і моделі Pure Base 501 Window, Pure Base 501 LX і DX оснащені прозорою боковою панеллю для ідеального огляду компонентів всередині корпусу. Pure Base 501 LX і Pure Base 501 DX доступні у чорному та білому кольорах і мають 3-річну гарантію від виробника.Старт продажів Pure Base 501 LX та Pure Base 501 DX у Європі заплановано на 11 березня.