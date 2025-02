be quiet! Pure Rock 3 - нові преміальні "башти"

26 февраля 2025, 15:45

be quiet! оновлює свою популярну серію Pure Rock п’ятьма моделями: Pure Rock 3 Black, Pure Rock 3 LX, Pure Rock Pro 3 Silver, Pure Rock Pro 3 Black і Pure Rock Pro 3 LX.



Моделі Pro — перші кулери початкового рівня в портфоліо be quiet! з двобаштовою конструкцією, офсетним дизайном і підтримкою термоінтерфейсу на основі рідкого металу. Усі п’ять моделей оснащені вже добре відомими вентиляторами be quiet!: вентилятори Pure Wings 3 забезпечують чудову продуктивність на моделях, що не належать до LX, тоді як моделі LX постачаються з попередньо встановленими вентиляторами Light Wings LX для вражаючої продуктивності та підсвічування. На всі кулери Pure Rock 3 надається 3-річна гарантія від виробника.



«Серія Pure Rock 3 втілює наше прагнення надавати високоякісні рішення для охолодження для всіх користувачів. Завдяки вражаючій продуктивності, тихій роботі та продуманому дизайну ці кулери забезпечують надійне й ефективне охолодження будь-якої системи. Ми пишаємося тим, що розширюємо модельний ряд Pure Rock більшою кількістю моделей, які відповідають різним потребам і вподобанням», — говорить Аарон Ліхт, генеральний директор be quiet!.



Незважаючи на компактні розміри, ці перші двобаштові кулери серії Pure Rock мають TDP 250 Вт. Ця вражаюча ефективність охолодження досягається за допомогою шести високопродуктивних теплових трубок та нікельованої основи, а також оптимізованих варіантів вентиляторів.



Pure Rock Pro 3 Silver притягує погляд завдяки сріблясто-чорному двоколірному дизайну, тоді як Pure Rock Pro 3 Black призначений для користувачів, які шукають елегантний повністю чорний дизайн. Обидві моделі оснащені двома оптимізованими вентиляторами Pure Wings 3 120mm з ШІМ із воронкоподібним випускним отвором для кращої продуктивності. Pure Rock Pro 3 LX, який також має витончений повністю чорний дизайн, поставляється з двома вентиляторами Light Wings LX 120mm з ШІМ для привабливого ARGB підсвічування і дуже високої продуктивності охолодження. Усі Pure Rock Pro 3 мають максимальний рівень шуму, який не перевищує 34,8 дБ(А) при максимальній швидкості вентилятора.



Компактний асиметричний дизайн і регульована висота переднього вентилятора забезпечують високу сумісність кулера з RAM та радіаторами VRM. Користувачі процесорів AMD AM5 можуть скористатися перевагами офсетного монтажу, щоб відцентрувати контактну пластину кулера над гарячими точками свого процесора. Для досягнення найвищої продуктивності Pure Rock Pro 3 сумісний із термоінтерфейсом на основі рідкого металу.



Класичний Pure Rock 3 буде доступний у двох різних моделях: Pure Rock 3 Black і Pure Rock 3 LX. Обидва кулери мають повністю чорний дизайн із чотирма високоефективними 6-мм тепловими трубками з технологією HDT, що забезпечує високу потужність охолодження 190 Вт TDP для сучасних процесорів. Pure Rock 3 Black оснащений оптимізованим вентилятором Pure Wings 3 120mm PWM із воронкоподібним повітровідводом, тоді як в моделі Pure Rock 3 LX використовується вентилятор Light Wings LX 120mm, який забезпечує вражаючі ефекти ARGB і чудово доповнює повністю чорний дизайн теплових трубок і радіатора. Рівень шуму для обох моделей не перевищує 31,2 дБ(А) навіть на максимальній швидкості вентилятора.

Для зручності встановлення на кулері попередньо встановлені монтажна перемичка та гвинти. Також підтримується монтаж зі зміщенням (офсетний монтаж) для кращої сумісності з останніми процесорами AMD Ryzen. Завдяки компактній конструкції Pure Rock 3 суттєво покращив сумісність з RAM та радіаторами VRM і є ідеальним вибором для корпусів ПК з обмеженим простором.Старт продажів Pure Rock 3 у Європі заплановано на 11 березня 2025 року.