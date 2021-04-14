Представлены блоки питания be quiet! Pure Power 11 FM мощностью до 750 Вт

14 апреля 2021, 12:45

Компания be quiet! анонсировала блоки питания семейства Pure Power 11 FM: эти изделия имеют полностью модульную конструкцию и могут применяться в настольных системах игрового уровня.



Говорится о сертификации 80 PLUS Gold. В частности, заявлена эффективность на уровне 93,9 %. Доступны три варианта мощности — 550, 650 и 750 Вт. За охлаждение отвечает вентилятор диаметром 120 мм. Его скорость вращения изменяется в зависимости от текущей нагрузки.

«Серия блоков питания Pure Power 11 делает акцент на высокую надёжность и лучшее в своём классе сочетание характеристик. Если вы собираете очень тихую систему, модернизируете существующую или создаёте мощную игровую конфигурацию с несколькими видеокартами, ваш ПК получит наилучшее сочетание характеристик по очень привлекательной цене»,— говорит разработчик.



Модульная система кабелей позволяет подключить к блоку питания только необходимые шлейфы, что обеспечивает удобство использования и аккуратный вид внутреннего пространства ПК. Кроме того, отсутствие лишних кабелей улучшает воздушный поток внутри корпуса и обеспечивает более низкий уровень шума и температуры.





В число средств безопасности входят: UVP (защита от понижения напряжения), OVP (защита от превышения напряжения), OPP (защита от превышения мощности), OCP (защита от превышения нагрузки), OTP (защита от превышения температуры) и SCP (защита от короткого замыкания).

(С) 3dnews