БЖ be quiet! Pure Power 13 M: ATX 3.1 з високою ефективністю та тихою роботою

11 июня 2025, 9:45

be quiet!, німецький виробник преміальних комплектуючих для ПК, представляє Pure Power 13 M — наступне покоління своєї надзвичайно популярної серії блоків живлення.

Цей блок повністю відповідає специфікації ATX 3.1, забезпечує ще більш високу продуктивність та ефективність, підтримку PCIe 5.1, напівпасивну систему охолодження, що гарантує практично безшумну роботу при малих і середніх навантаженнях, та надзвичайно тиху — при високих. Модульні кабелі дозволяють створити акуратну систему. Блоки живлення цієї серії готові до викликів майбутнього, а сама серія представлена моделями п’яти варіантів потужності: 1000 Вт, 850 Вт, 750 Вт, 650 Вт і 550 Вт — кожен із сертифікацією 80 PLUS Gold та Cybenetics Gold.

“Pure Power 13 M пропонує все, чого очікують користувачі від be quiet!” — говорить Аарон Ліхт, CEO компанії be quiet!.

“Ми вдосконалили нашу перевірену технологію охолодження, додавши напівпасивний режим і більш низький рівень шуму при активному охолодженні. У результаті маємо надійний, надзвичайно тихий блок живлення, повністю сумісний з новітніми відеокартами GeForce RTX 5000 і Radeon RX 9000 — ідеальний вибір як для актуальних систем, так і для майбутніх ПК-збірок.”



Завдяки перевіреній топології LLC, SR і DC/DC, Pure Power 13 M забезпечує високу стабільність та точне регулювання напруги. Блок живлення має сертифікацію 80 PLUS® Gold і Cybenetics Gold, що гарантує високу ефективність при низькому енергоспоживанні.

Новий напівпасивний режим охолодження дозволяє 120мм вентилятору be quiet! залишатися вимкненим при низькому та середньому навантаженні — це означає абсолютну тишу, коли інтенсивне охолодження не вимагається. При збільшенні навантаження оптимізовані лопаті вентилятора та температурна крива забезпечують традиційну тиху продуктивність be quiet!.

пецифікацію ATX 3.1 та готовий до PCIe 5.1 відеокарт завдяки роз’єму 12V-2x6 з потужністю до 600 Вт¹ для найвибагливіших відеокарт, а також до чотирьох "класичних" 6+2 PCIe роз’ємів.

Більш суворі вимоги ATX 3.1 забезпечують більш надійне енергоспоживання графічних адаптерів нового покоління, що робить цей БЖ ідеальним для потужних систем — як теперішніх, так і майбутніх.



Блок живлення Pure Power 13 M має потужну єдину лінію 12 В для стабільного живлення та повністю модульну систему кабелів для зручності та зменшення безладу в корпусі. Модель виконана у міцному сталевому корпусі і відповідає високим стандартам якості be quiet!, включно з контролем якості в Німеччині. Усі моделі отримали 10 років гарантії, що свідчить про високу надійність продукції та орієнтованість компанії на споживача.