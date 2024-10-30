Pure Base 501 та Pure Power 12 - нова серія корпусів та БЖ be quiet!

30 октября 2024, 10:38

Продовжуючи традиції надзвичайно успішної та відзначеної нагородами серії Pure Base 500, нові Pure Base 501 доводять, що простота може бути захоплюючою: корисні функції та компактний розмір роблять цю серію корпусів ідеальною для будь-якого ігрового чи офісного ПК.

Лінійка включає в себе моделі, спрямовані на безшумну роботу або інтенсивний повітряний потік, з скляною боковою панеллю або класичною металевою, у двох різних кольорах (чорний і білий). Ці моделі забезпечують універсальні можливості для встановлення потужних компонентів ПК та їх надійного охолодження. Водночас Pure Power 12 розширює портфоліо блоків живлення be quiet! основними моделями з ефективністю 80PLUS Gold та фіксованими кабелями.

Pure Base 501 призначений для користувачів, які шукають універсальний корпус компактних розмірів та які цінують непідвладний часу класичний дизайн без ARGB підсвічування. Серія корпусів складається з однієї чорної моделі, спрямованої на безшумну роботу (із закритою передньою панеллю), та чорних або білих моделей, націлених на інтенсивний повітряний потік (з сітчастою передньою панеллю) із класичною металевою боковою панеллю або скляною панеллю для ідеального огляду компонентів всередині корпусу.



Усі моделі підтримують материнські плати форм-факторів ATX, micro-ATX або mini-ITX. Охолодження забезпечують два вентилятори Pure Wings 3 140mm PWM у передній та тильній частинах корпусу. Ці вентилятори забезпечують максимальний повітряний потік завдяки 7 оптимізованим лопатям, що гарантують мінімальний рівень шуму та високу продуктивність охолодження, необхідну для складних конфігурацій.



Незважаючи на компактні розміри, Pure Base 501 пропонує достатньо місця для ефективного охолодження: відразу три вентилятори або радіатори довжиною до 360мм можна встановити у фронтальній частині корпусу. Ця серія корпусів також вміщує high-end відеокарти та дозволяє установити їх вертикально. У комплект входить подвійний кошик HDD, а продумана конструкція корпусу дозволяє зручно розташувати кабелі живлення, запобігаючи безладу в інтер'єрі.

Pure Power 12 — це найновіша серія блоків живлення від be quiet! із повною підтримкою ATX 3.1 і PCIe 5.1, і їх можна розглядати як розширення відзначеної численими нагородами серії Pure Power 12M, але з фіксованими кабелями. Нові моделі забезпечують ефективність 80 PLUS Gold, мають надзвичайно тихий 120мм вентилятор, покращену стабільність та регулювання напруг, а також повний набір систем безпеки. Поєднуючи ці найкращі в своєму класі функції з привабливою роздрібною ціною, Pure Power 12 є ідеальним блоком живлення для безшумних офісних ПК і домашніх мультимедіа систем. Серія Pure Power 12 представлена моделями потужністю 1000 Вт, 850 Вт, 750 Вт, 650 Вт та 550 Вт.Старт роздрібних продажів у Європі для Pure Base 501 та Pure Power 12 очікується вже з 12 листопада. Корпуси отримають 3 роки гарантії від виробника, в той час як блоки живлення мають гарантійний термін у 10 років.