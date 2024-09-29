29 сентября 2024, 7:50

be quiet! представляє серію панорамних корпусів Light Base, створену для ентузіастів ПК систем, яким подобається насолоджуватися виглядом компонентів своїх конфігурацій.

Серія представлена моделями Light Base 900 FX, Light Base 900 DX, Light Base 600 LX та Light Base 600 DX з прозорими фронтальною та боковою панелями. Перелаштування між класичним, інвертованим або горизонтальним компонуванням займає лічені секунди, а масивна смуга ARGB світлодіодів, що охоплює весь корпус, забезпечує вражаючі ефекти підсвічування.

Серія Light Base пропонує повністю панорамну конструкцію для привабливого вигляду компонентів вашої системи. Кожна модель може працювати у трьох різних орієнтаціях: класичній (материнка справа), інвертованій (материнка зліва) або горизонтальній (десктоп), і інвертування між цими орієнтаціями займає лічені секунди завдяки універсальним і легко знімним ніжкам. Light Base оснащено універсальним тримачем для VGA, який працює у будь-якій орієнтації, двома концентраторами для підключення до 12 ARGB пристроїв / вентиляторів. Корпуси підтримують один 3,5” та два 2,5” накопичувачі, мають зручні пилові фільтри, а піддон материнської плати дозволяє встановити всі типи материнок з роз'ємами на зворотній стороні (Asus BTF, MSI Project Zero, Gigabyte Project Stealth). Сучасна панель вводу/виводу пропонує порт USB 3.2 Gen 2 Type C і клавішу контролера ARGB підсвічування. Всі моделі корпусів пропонують вражаюче освітлення завдяки масиву ARGB світлодіодів, розміщених по всьому корпусу, та підтримує різні режими та ефекти підсвічування.



Light Base 900 FX — топова модель серії, яка має з'ємні кронштейни для радіаторів та вентиляторів у верхній та нижній частинах з повною підтримкою радіаторів типорозмірів до 420mm. Крім того, збоку можна встановити ще один радіатор типорозмірами до 360mm. Ця модель оснащена одним класичним вентилятором Light Wings 140mm PWM (в тильній частині) і трьома реверсивними вентиляторами Light Wings 140mm PWM (встановлені в боковій частині), щоб забезпечити високу ефективність охолодження та вражаючі ефекти підсвічування. Light Base 900 FX підтримує материнські плати формату до E-ATX або XL-ATX. Для тих, хто бажає самостійно обрати бажані моделі вентиляторів, ми пропонуємо модель Light Base 900 DX, який має усі ті ж особливості, що й Light Base 900 FX, але поставляється без попередньо встановлених вентиляторів.

Якщо ви шукаєте щось більш компактне, з підтримкою материнських плат формату до ATX, Light Base 600 LX чудово вам підійде. Верхня і нижня частини корпусу підтримують радіатори типорозміром до 360mm, а збоку є місце для додаткового радіатора типорозміром до 240mm. Для ефективного охолодження та вражаючих ефектів підсвічування у Light Base 600 LX використовуються абсолютно нові 120мм ШІМ-вентилятори be quiet! Light Wings LX: один класичний вентилятор встановлено у тильній частині, а три реверсивних вентилятори зі зворотними лопатями встановлені в боковій частині. Light Base 600 DX ідентичний Light Base 600 FX, але поставляється без вентиляторів.