Серія СРО Light Loop від be quiet! - максимальна продуктивність та підсвічування

5 сентября 2024, 12:45

be quiet!, німецький виробник компонентів для ПК преміум-класу, з гордістю представляє нову серію СРО у портфоліо систем охолодження: Light Loop.

Ця серія систем водяного охолодження зосереджена на високій ефективності та яскравих ефектах підсвічування. Блок охолодження з ARGB та унікальним дифузором і вентилятори Light Wings LX із підтримкою ARGB забезпечують вражаюче яскраве та барвисте підсвічування. Спеціальні пластини, що оптимізують форму потоку рідини, забезпечують вищу продуктивність, а прогресивна мікросхема зберігає низький рівень шуму помпи, що робить Light Loop ідеальним вибором для користувачів розігнаних систем. Light Loop доступні у чорному або білому варіантах з радіаторами 240 мм та 360 мм.

Light Loop важко не помітити. Завдяки до 64 світлодіодам на блоці охолодження з унікальним підсвічуванням і новим візуально вражаючим вентиляторам Light Wings LX 120mm PWM high-speed, ця серія СРО залишає яскраве та незабутнє враження. Концентратор ARGB-PWM, що входить до комплекту, дозволяє підключити до 6 ШІМ (PWM) вентиляторів та 6 ARGB пристроїв лише до одного роз’єму ШІМ (PWM) та одного роз’єму ARGB на материнській платі для повної синхронізації ARGB та режимів світіння. Концентратор можна розташувати будь-де всередині корпусу за допомогою клейкої стрічки або отворів для гвинтів, які відповідають 2.5” SSD кріпленню.



Питання не лише у зовнішньому вигляді: Light Loop створена для максимальної продуктивності охолодження. Металева реактивна пластина збільшує швидкість потоку охолоджуючої рідини, а спеціальна пластина з високою щільністю ребер підвищує продуктивність охолодження для сучасних флагманських high-end процесорах. Щоб звести робочий шум до мінімуму, оптимізовані для тихої роботи лопаті вентилятора зменшують небажану турбулентність, а прогресивна IC мікросхема помпи зменшує шум її. Це робить Light Loop ідеальним рішенням навіть для найвибагливіших сценаріїв використання. Гнучкі трубки з обплетенням забезпечують простий монтаж і тривалий термін служби. Також передбачений легкодоступний порт для заправки рідини і ємність з охолоджуючою рідиною в комплекті. Light Loop сумісна з усіма актуальними платформами і сокетами, та має 3-річну гарантію виробника.

Product Fans LEDs ARGB-PWM-hubLight Loop 360mm Black 3x 64 LEDs yesLight Loop 360mm White 3x 64 LED yesLight Loop 240mm Black 2x 48 LEDs yesLight Loop 240mm White 2x 48 LEDs yesПродажі Light Loop в Європі розпочнуться з 17 вересня 2024року.