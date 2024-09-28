be quiet! представляє серію вентиляторів Light Wings LX із світловими ефектами

28 сентября 2024, 19:58

be quiet! розширює серію Light Wings моделями Light Wings LX, які дозволяють створювати вражаючі світлові ефекти завдяки ARGB підсвічуванню лопатей вентиляторів.

Завдяки численним особливостям, що підвищують продуктивність, таким як оптимізовані лопаті вентилятора, Light Wings LX також є забезпечують ідеальний баланс між високою продуктивністю та тихою роботою. Серія представлена класичними версіями вентиляторів для корпусів, а також high-speed версіями, що забезпечують максимальну продуктивність охолодження радіаторів повітряних кулерів та систем рідинного охолодження. Light Wings LX поставляється в двох типорозмірах (120mm і 140mm) та у двох кольорах (чорний і білий).

Завдяки розміщеним на роторі 16 ARGB світлодіодам та матовим лопатям вентилятора, Light Wings LX пропонує захоплюючі світлові ефекти. При цьому, Light Wings LX вражає не лише зовнішнім виглядом: його оптимізовані для безшумної роботи лопаті забезпечують чудову продуктивність, а низька стартова швидкість обертання дозволяє створювати справді безшумні конфігурації. Light Wings LX 120mm PWM та Light Wings LX 140mm PWM мають по 7 лопатей для інтенсивного нагнітання повітря, що робить їх ідеальними у якості корпусних вентиляторів, тоді як 9 лопатей моделей Light Wings LX 120mm PWM high-speed та Light Wings LX 140mm PWM high-speed створюють високий повітряний тиск (до 2,51мм/H2O), необхідний для ефективного охолодження радіаторів. Також у high-speed версіях використовується технологія зворотнього зв'язку, яка забезпечує підтримання постійної швидкості вентилятора, незалежно від опору повітря.Light Wings LX пропонуються у чорному та білому кольорах комплектами з трьох вентиляторів, тоді як чорні моделі також доступні у вигляді окремих вентиляторів. В усіх моделях використовується високоякісний підшипник ковзання з гвинтовою нарізкою (rifle bearing), що забезпечує тривалий термін експлуатації до 60 000 годин.

Усі вентилятори мають 3 роки гарантії від виробника.