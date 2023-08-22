Shadow Base 800: вийнятковий повітряний потік, максимум простору

22 августа 2023, 15:15

be quiet!, німецький виробник компонентів для ПК преміум-класу, з гордістю представляє абсолютно нову серію Shadow Base 800 - ідеальне доповнення до сімейства корпусів ПК.

Shadow Base 800 розроблений для потужних ігрових та обчислювальних систем, пропонуючи вийнятковий повітряний потік та великий внутрішній простір для компонентів будь-якого класу. Корпус дозволяє легко встановити 420-мм радіатори, E-ATX материнські плати і кілька відеокарт високого класу. Сучасні інтерфейси введення-виведення та встановлення накопичувачів без використання інструментів роблять цей корпус ще зручнішим у користуванні. Серія Shadow Base 800 представлена п'ятьма різними моделями, що дає користувачам максимальну свободу вибору ідеального корпусу для ПК, коли мова йде про колір та ARGB підсвічування.

Незважаючи на те, що Shadow Base 800 є чудовим вибором для будь-яких користувачів, ця серія корпусів спеціально розроблена для геймерів, які хочуть зібрати ПК мрії без обмежень у розмірах компонентів. Сітчаста конструкція його панелей забезпечує інтенсивний приплив повітря, що дозволяє ефективно охолоджувати компоненти системи навіть під час найвимогливіших ігор. Просторий інтер'єр Shadow Base 800 дозволяє встановити найбільші компоненти, такі як E-ATX материнські плати, 420-мм радіатори і високопродуктивні відеокарти рівня Radeon 7900 XTX або GeForce RTX 4090. Установка жорстких дисків і твердотільних накопичувачів без використання інструментів ще більше економить час та зусилля, а декоративна кришка для прихованого розміщення кабелів забезпечує акуратний зовнішній вигляд, покращуючи як естетику, так і повітряний потік всередині корпусу. Бокова панель із загартованого скла, а також універсальні слоти PCIe для вертикального встановлення відеокарт дозволять ентузіастам насолоджуватися виглядом high-end відеокарти у всій красі.Серія Shadow Base 800 представлена п'ятьма різними моделями. Для тих, хто любить строгий дизайн, чудово підійде Shadow Base 800 Black. Моделі Shadow Base 800 DX в чорному або білому виконанні додають корпусу ненав'язливе ARGB підсвічування, яке можна керувати за допомогою вбудованого контролера ARGB або сумісної материнської плати. Ці три моделі оснащені трьома 140мм PWM-вентиляторами Pure Wings 3 у комплекті, які забезпечують не тільки чудове охолодження, але й безшумну роботу, усуваючи відволікаючі фактори та дозволяючи користувачам зосередитися на роботі чи грі. Останні дві моделі - це Shadow Base 800 FX Black та Shadow Base 800 FX White, в яких встановлено по чотири 140мм PWM-вентилятори Light Wings, що забезпечують потужний повітряний потік, безшумну роботу та вражаюче ARGB підсвічування. Для цих двох моделей передбачений спеціальний концентратор ARGB/PWM з можливістю підключення до 8 пристроїв, що робить моделі FX найбільш функціональними в цій серії. Усі моделі оснащені сучасними інтерфейсами із USB 3.2 Gen. 2 Type C, що забезпечує блискавичну передачу даних на зовнішні накопичувачі.Продаж корпусів серії Shadow Base 800 в Європі стартує вже 5 вересня, а за лічені тижні після цього вони будуть доступні на полицях наших дилерів в Україні.