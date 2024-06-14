be quiet! представляє Dark Rock 5 - ідеальний кулер для high-end систем

14 июня 2024, 12:25

be quiet!, німецький виробник преміальних компонентів для ПК, оголошує про оновлення топової серії повітряних кулерів моделлю Dark Rock 5.



Однобаштова конструкція кулера забезпечує чудову ефективність охолодження та низький рівень шуму для систем, особливості яких не дозволяють встановити великогабаритні кулери з подвійними радіаторами, такі як Dark Rock Pro 5 або Dark Rock Elite. Як і його «старші брати», Dark Rock 5 забезпечує максимальну сумісність із переважною більшістю материнських плат та модулями оперативної пам’яті. Завдяки привабливому дизайну та повністю чорному кольору Dark Rock 5 дійсно вражає.

Показники продуктивності Dark Rock 5 перевершують попередника Dark Rock 4, поєднуючи перевірений культовий дизайн із передовою технологією вентилятора. Шість високопродуктивних теплових трубок пронизують радіатор асиметричної конструкції із додатковими вирізами для максимальної сумісності з високими радіаторами RAM та VRM, а вентилятор Silent Wings 4 120mm PWM забезпечує ідеальний тиск повітря та практично безшумну роботу (не більше 29,8 дБ(A)) на максимальній швидкості вентилятора. Для тих, хто прагне до максимально можливої продуктивності, є можливість встановити додатковий на тильній стороні радіатора. Як і у інших моделях серії Dark Rock, спеціальне чорне покриття з керамічними частинками забезпечує ідеальну тепловіддачу та елегантний зовнішній вигляд. Кріплення також було удосконалено: попередньо закріплена монтажна перемичка та гвинти спрощують установку, тоді як верхня сітчаста кришка з кріпленням на магніті забезпечує легкий доступ до гвинтів і акуратно приховує кінці теплових трубок. Завдяки нікельованій основі кулера Dark Rock 5 сумісний з термоінтерфейсом на основі рідкого металу.А також має 3-річну гарантію від виробника.