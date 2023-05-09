be quiet! Dark Power Pro 13 - ATX 3.0 блок живлення з неймовірною продуктивністю

9 мая 2023, 12:15

be quiet!, німецький виробник компонентів для ПК преміум-класу, представляє серію Dark Power Pro 13.

Наступне покоління відзначеної багатьма нагородами серії Dark Power Pro 12 є найкращим рішенням для оновлення вашої системи, пропонуючи повну сумісність з ATX 3.0 для графічних карт нового покоління PCIe 5.0 і поставляється у двох версіях потужності: 1300 і 1600 Вт. Dark Power Pro 13 відрізняється екстраординарною ефективністю 80 PLUS Titanium з ККД до 94,5% та повністю цифровим регулюванням PFC, LLC та SR з топологією full bridge. Безкаркасна концепція вентилятора та сітчаста решітка повітрозабірника забезпечують практично безшумне охолодження. Спеціальний перемикач Overclocking key дозволяє користувачам об'єднати шість незалежних ліній 12В в одну надпотужну, що ідеально підходить для розігнаних процесорів або відеокарт. Всі ці функції доповнюються дизайном преміум-класу, включаючи повністю модульні кабелі з індивідуальним обплетенням проводів та корпус з алюмінію, що робить цей блок живлення ідеальним та універсальним вибором для сучасних та майбутніх систем найвищого класу.

Dark Power Pro 13 забезпечує повну підтримку стандарту ATX 3.0 та вимог, що визначаються специфікаціями PCI Express 5.0. Порівняно зі стандартом ATX 2.X, який хоч і підтримує високі пікові навантаження, але не визначає максимальне перевищення номінальної потужності блоку живлення, специфікація ATX 3.0 вперше визначає граничну величину та тривалість перевантаження блоку живлення. У специфікації зазначено, що кабелі і контакти роз'ємів плат розширення (зокрема, відеокарт) повинні бути адаптовані під короткочасне триразове перевищення споживаної від блоку живлення потужності. Dark Power Pro 13 легко справляються з такими екстремальними перехідними навантаженнями. Всі блоки живлення стандарту ATX 3.0 потужністю від 450Вт і більше повинні бути оснащені роз'ємом 12VHPWR, який дозволяє забезпечувати значно вище навантаження. Обидві моделі Dark Power Pro 13 забезпечують до 600 Ватт по двох роз'ємах 12VHPWR, а також оснащені шістьма «традиційними» роз'ємами PCIe 6+2pin для підтримки графічних процесорів поточного покоління.



Хоча номінальна потужність моделей нового покоління зросла з 1200 до 1300Вт і з 1500 до 1600Вт, Dark Power Pro 13 має неймовірну ефективність перетворення енергії до 94,5% з сертифікацією 80 PLUS Titanium, а енергоспоживання в режимі очікування не перевищує 0,1Вт.

Цього рівня ефективності було досягнуто завдяки впровадженню повністю цифрового управління напругами топології “Full Bridge + LLC + SR + DC/DC”, що призвело до зниження вч-пульсацій та більш точного регулювання напруги порівняно з аналоговими або частково цифровими рішеннями. В Dark Power Pro 13 використовуються вийнятково преміальні компоненти для мінімізації акустичних шумів від дроселів та інших небажаних шумів, що виникають через екстремальні зміни навантаження сучасних відеокарт, а високоякісні японські конденсатори з температурним режимом 105°C гарантують максимальну надійність і довговічність.

Для оптимального охолодження high-end компонентів Dark Power Pro 13 навіть при екстремальних навантаженнях be quiet! використовує інноваційний запатентований концепт безкаркасного вентилятора серії Silent Wings на спеціальному кріпленні. Розміщений безпосередньо за повністю сітчастою панеллю з воронкоподібним отвором повітрозабірника, вентилятор забезпечує оптимальний приплив повітря та найкраще у своєму класі охолодження. Безкаркасний вентилятор має низьку стартову швидкість обертання і працює практично безшумно, що запобігає потребі постійно зупиняти і запускати вентилятор, оскільки такі напівпасивні рішення часто створюють небажане навантаження на компоненти вентилятора.



Dark Power Pro 13 оснащений спеціальним ключем «Overclocking Key» для перемикання між режимами з кількома незалежними лініями 12В та однією надпотужною простим натисканням кнопки. Цей режим підвищує стабільність напруги блоку живлення при екстремальному розгоні компонентів ПК. Для повної відповідності апаратній частині преміум класу, be quiet! створила чудовий повністю алюмінієвий корпус, що зробило його зовнішній вигляд справжньою перлиною серед подібних пристроїв. Крім того, Dark Power Pro 13 пропонує повний набір модульних чорних кабелів з індивідуальним обплетенням проводів, а високоякісна компонентна база і новий концепт охолодження дозволила компанії забезпечити пристрої цієї серії гарантійним терміном 10 років.

Старт продажів Dark Power Pro 13 у роздрібних магазинах Європи розпочнеться з 23 травня 2023 року.