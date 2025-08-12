Новые наборы клавиатур и мышей от Acer

12 августа 2025, 12:15

Компания Acer, один из ведущих производителей компьютерной техники, представила новые офисные наборы.

Надёжные и функциональные клавиатуры и компьютерные мыши закроют ключевые потребности в работе.



В набор входит мембранная клавиатура на 104 клавиши, включая мультимедийные клавиши Fn + F1 – F12. Ресурс нажатий – до 10 млн. Для проводного подключения используется кабель длиной 1.8 м. Складные ножки обеспечивают удобную регулировку высоты.

Компьютерная мышь оснащена оптическим сенсором, который позволяет регулировать разрешение в диапазоне 1000/1600/2000 DPI для адаптации под пользовательские сценарии. На корпусе расположено четыре кнопки, включая колесо прокрутки, а также кнопка изменения DPI. Ресурс нажатий – до 3 млн. 1.8-метрового USB-A кабеля будет достаточно для комфортной работы за компьютером.В набор входит мембранная клавиатура, также на 104 клавиши, включая мультимедийные Fn + F1 – F12. Ресурс нажатий – до 5 млн. Подключение и для клавиатуры, и для мыши осуществляется через единый USB-ресивер 2.4 ГГц, рабочая дистанция – до 8 метров. Клавиатура весит 415 грамм, а ее тонкий корпус с регулировкой высоты гарантирует комфортную работу на протяжении всего рабочего дня.Мышь с оптическим сенсором позволяет выбирать разрешение из значений 1000/1600 DPI. На корпусе расположено четыре кнопки, включая кнопку изменения DPI. Предусмотрен отсек для хранения USB-ресивера. Симметричный дизайн подойдет как правшам, так и левшам.Мембранная клавиатура ноутбучного профиля получила 100 клавиш, включая мультимедийные Fn + F1 – F12. Высокую долговечность устройства обеспечивает ресурс нажатия клавиш до 5 млн. И клавиатура, и мышь используют для подключения один USB-ресивер 2.4 ГГц. Рабочая дистанция – до 8 метров. Встроенная подставка для смартфона подойдет для тех, кто не хочет пропускать уведомления с телефона.Беспроводная мышь получила оптический сенсор с регулируемым разрешением 1000/1200/1600 DPI. На корпусе расположено 6 кнопок, включая «Вперед», «Назад» и кнопку для изменения разрешения сенсора, также предусмотрен переключатель питания. Бесшумное нажатие позволяет работать не беспокоя окружающих. Лёгкий корпус весит всего 67 г. Симметричный дизайн гарантирует удобный хват.Новые наборы от Acer помогут повысить продуктивность работы как в офисе, так и дома. Компактные и эргономичные устройства можно легко расположить на столе, стабильная связь гарантирована как для проводных, так и для беспроводных моделей.