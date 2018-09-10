500M, 520M2U, 550ML и мышь 385M - новые клавиатуры и мышь OKLICK

10 сентября 2018, 12:45

OKLICK, производитель потребительской электроники и игровой техники, представил новинки – проводные клавиатуры 500M, 520M2U, 550ML и мышь 385M.

Клавиатуры OKLICK 500M, 520M2U, 550ML представляют собой классическое проводные устройства со стильным дизайном. Новинки оснащены 104 клавишами, включая мультимедийные клавиши Fn + F1-F12. Ресурс нажатий кнопок составляет до 10 миллионов раз. Три резиновые ножки обеспечивают хорошее сцепление корпуса со столом – клавиатура не скользит при работе. Размер всех клавиатур составляет 439х125.8х29.5 мм.

Модель 500M – это самая базовая модель со стандартным набором функций, выпускаемая в чёрном и белом цветах.В корпусе клавиатуры OKLICK 520M2U дополнительно установлены 2 порта USB 2.0. Это устройство поставляется только в чёрном цвете.Клавиатура 550ML аналогична функционалу и набору цветов модели 500M, но включает в себя многоцветную подсветку клавиш. Яркость клавиш регулируема и при желании её можно отключить.Другая новинка OKLICK – проводная компьютерная мышь OKLICK 385M, выполненная в компактном дизайне. Устройство отлично подойдёт для работы с ноутбуком или девушек. Высокую точность пользователю обеспечивает оптический сенсор с разрешением в 1000 dpi. Мышь отличается высоким ресурсом нажатий – до 3 000 000 нажатий на каждую кнопку. устройство выпускается в трех цветах: чёрная, серая и красная.Все гаджеты подключаются по интерфейсу USB и совместимы с операционной системой Windows. Для работы не требуется установка дополнительного программного обеспечения.В комплектацию входят: само устройство (мышь или клавиатура) и руководство пользователя.По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором OKLICK на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам OKLICK.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OKLICK 500M / 520M2U / 550ML:Тип подключения: проводнойДва порта USB 2.0 (Только для 520M2U)Многоцветная подсветка (Только для 550ML)Количество клавиш: 104Ресурс кнопок: до 10 000 000 нажатийАвтоматическая конфигурация без специальных дайверовМультимедийные клавиши: FN + F1-F12Цвет раскладки: белыйИнтерфейс подключения: USBДлина кабеля: 1,5 мРазмер: 439 х 125.8 х 29.5 ммВес (без учета кабеля): 380 г (500M) / 405 г (520M2U) / 410 г (55ML)ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OKLICK 385M:Тип подключения: проводнойКоличество кнопок: 3Оптический сенсор высокого разрешения: 1000 dpiРесурс нажатий: до 3 000 000Автоматическая конфигурация без специальных драйверовИнтерфейс подключения: USBДлина кабеля: 1,2 мРазмер: 97.5 х 66 х 35Вес (без учета кабеля): 53 г