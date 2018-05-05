Новые клавиатура Oklick 590M и мышь 375М Oklick

Компания Oklick представляет новую клавиатуру 590M и компьютерную мышь 375M.
Клавиатура OKLICK 590M представляет собой классическое проводное устройство с уникальным дизайном. При подключении к ПК используется автоматическая конфигурация без специальных драйверов. Устройство оснащено 104 клавишами, включая мультимедийные клавиши FN + F1-F12. Производитель предусмотрел ресурс нажатий кнопок до 10 млн. раз. Клавиатура выпускается в черном цвете. Три резиновые ножки обеспечивают хорошее сцепление корпуса со столом – клавиатура не скользит при работе.
Другая новинка OKLICK – проводная компьютерная мышь OKLICK 375M, выполненная в классическом дизайне. В устройстве используется оптический сенсор высокого разрешения 1000 dpi. Внешне мышь выглядит стильно за счет встроенной RGB-подсветки и soft-touch покрытия. Подключается к ПК с помощью USB – интерфейса. Устройство выпускается в черном и сером цветах.
Оба устройства качественно исполнены, удобны в применении, а главное – имеют доступную цену для каждого покупателя.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OKLICK 590M:
Тип подключения: проводной
Количество клавиш: 104
Ресурс кнопок: до 10 000 000 нажатий
Автоматическая конфигурация без специальных дайверов
Мультимедийные клавиши: FN + F1-F12
Цвет раскладки: белый
Интерфейс подключения: USB
Длина кабеля: 1,5 м
Размер: 418 х 129 х 29 мм
Вес (без учета кабеля): 408 г
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OKLICK 375M:
Тип подключения: проводной
Количество кнопок: 3
Оптический сенсор высокого разрешения: 1000 dpi
Ресурс нажатий: до 3 000 000
Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
RGB-подсветка
Покрытие корпуса soft-touch
Интерфейс подключения: USB
Длина кабеля: 1,5 м
Размер: 118 х 64 х 40
Вес (без учета кабеля): 99 г
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