5 мая 2018, 13:59

Новые клавиатура Oklick 590M и мышь 375М Oklick

Компания Oklick представляет новую клавиатуру 590M и компьютерную мышь 375M.

Клавиатура OKLICK 590M представляет собой классическое проводное устройство с уникальным дизайном.  При подключении к ПК используется автоматическая конфигурация без специальных драйверов. Устройство оснащено 104 клавишами, включая мультимедийные клавиши FN + F1-F12. Производитель предусмотрел ресурс нажатий кнопок до 10 млн. раз. Клавиатура выпускается в черном цвете. Три резиновые ножки обеспечивают хорошее сцепление корпуса со столом – клавиатура не скользит при работе.

Другая новинка OKLICK – проводная компьютерная мышь OKLICK 375M, выполненная в классическом дизайне. В устройстве используется оптический сенсор высокого разрешения 1000 dpi.  Внешне мышь выглядит стильно за счет встроенной RGB-подсветки и soft-touch покрытия. Подключается к ПК с помощью USB – интерфейса. Устройство выпускается в черном и сером цветах.

Оба устройства качественно исполнены, удобны в применении, а главное – имеют доступную цену для каждого покупателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OKLICK 590M:

    Тип подключения: проводной
    Количество клавиш: 104
    Ресурс кнопок: до 10 000 000 нажатий
    Автоматическая конфигурация без специальных дайверов
    Мультимедийные клавиши: FN + F1-F12
    Цвет раскладки: белый
    Интерфейс подключения: USB
    Длина кабеля: 1,5 м
    Размер: 418 х 129 х 29 мм
    Вес (без учета кабеля): 408 г


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OKLICK 375M:

    Тип подключения: проводной
    Количество кнопок: 3
    Оптический сенсор высокого разрешения: 1000 dpi
    Ресурс нажатий: до 3 000 000
    Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
    RGB-подсветка
    Покрытие корпуса soft-touch
    Интерфейс подключения: USB
    Длина кабеля: 1,5 м
    Размер: 118 х 64 х 40
    Вес (без учета кабеля): 99 г
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