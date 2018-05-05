Новые клавиатура Oklick 590M и мышь 375М Oklick

5 мая 2018, 13:59

Компания Oklick представляет новую клавиатуру 590M и компьютерную мышь 375M.Клавиатура OKLICK 590M представляет собой классическое проводное устройство с уникальным дизайном. При подключении к ПК используется автоматическая конфигурация без специальных драйверов. Устройство оснащено 104 клавишами, включая мультимедийные клавиши FN + F1-F12. Производитель предусмотрел ресурс нажатий кнопок до 10 млн. раз. Клавиатура выпускается в черном цвете. Три резиновые ножки обеспечивают хорошее сцепление корпуса со столом – клавиатура не скользит при работе.Другая новинка OKLICK – проводная компьютерная мышь OKLICK 375M, выполненная в классическом дизайне. В устройстве используется оптический сенсор высокого разрешения 1000 dpi. Внешне мышь выглядит стильно за счет встроенной RGB-подсветки и soft-touch покрытия. Подключается к ПК с помощью USB – интерфейса. Устройство выпускается в черном и сером цветах.Оба устройства качественно исполнены, удобны в применении, а главное – имеют доступную цену для каждого покупателя.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OKLICK 590M:Тип подключения: проводнойКоличество клавиш: 104Ресурс кнопок: до 10 000 000 нажатийАвтоматическая конфигурация без специальных дайверовМультимедийные клавиши: FN + F1-F12Цвет раскладки: белыйИнтерфейс подключения: USBДлина кабеля: 1,5 мРазмер: 418 х 129 х 29 ммВес (без учета кабеля): 408 гТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OKLICK 375M:Тип подключения: проводнойКоличество кнопок: 3Оптический сенсор высокого разрешения: 1000 dpiРесурс нажатий: до 3 000 000Автоматическая конфигурация без специальных драйверовRGB-подсветкаПокрытие корпуса soft-touchИнтерфейс подключения: USBДлина кабеля: 1,5 мРазмер: 118 х 64 х 40Вес (без учета кабеля): 99 г